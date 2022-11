TECNO, 새로운 플래그십 PHANTOM X2 시리즈 출시 예고

-- Push for Premium 웨비나에서 MediaTek Dimensity 9000 5G 칩 탑재한 최신 프리미엄 스마트폰 소개

(런던 2022년 11월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 전 세계적으로 70개 이상의 시장에서 사업을 운영하는 글로벌 혁신 기술 브랜드 TECNO가 이달 22일에 개최된 'The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them'[ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gteVWOoMQ9q-RP5CDZ-wBQ ] 웨비나에서 회사의 최신 프리미엄 스마트폰 PHANTOM X2 시리즈에 고급 MediaTek Dimensity 9000 5G 칩과 획기적인 카메라 혁신 기술을 도입할 것이라고 발표했다.

이 웨비나는 프리미엄 스마트폰 기술에 대한 전 세계적 수요 증가에 영향을 미치는 동인과 영향력에 대한 논의의 장을 영향력 있는 업계 리더들에게 제공한다. TECNO는 이 웨비나에서 자사의 하이엔드 하위 브랜드인 PHANTOM이 12월에 선구적인 차세대 스마트폰 시리즈인 PHANTOM X2 시리즈를 출시할 예정이라고 발표했다.

프리미엄 칩은 하이엔드 스마트폰의 전반적인 성능을 좌우하는 핵심 요소다. PHANTOM X2 시리즈는 세계 최초의 TSMC 4nm 5G 모바일 SoC인 MediaTek의 대표적인 Dimensity 9000 5G 칩이 탑재된다. PHANTOM X2 시리즈는 최첨단 4nm 기술로 가장 강력한 성능, 가장 뛰어난 전력 효율성, 그리고 1,000,000+ 이상의 AnTuTu Benchmark 점수로 믿을 수 없을 정도로 원활한 사용자 경험을 제공한다.

이미징 업그레이드 성능 측면에서, MediaTek Dimensity 9000 5G 칩이 장착된 스마트폰은 다중 노출 및 복잡한 HDR 촬영 모드를 제공하며, 실내 또는 저조도 환경에서도 사진과 영상에서 더 높은 수준의 명암을 쉽게 포착할 수 있어 유려하고 창의적인 경험을 제공한다. 또한 이 칩은 놀라운 동적 스냅샷 효과를 통해 촬영 경험을 향상시킨다. 이 칩은 최초로 3대의 카메라에서 동시에 HDR 영상을 캡처할 수 있어, 초당 최대 90억 픽셀을 처리 가능한 용량을 갖춘 7세대 Imagiq 790 ISP를 탑재함으로써 스마트폰의 영상 및 사진 성능을 향상시킨다.



MediaTek Dimensity 9000 5G 칩을 탑재한 새로운 PHANTOM X2 시리즈

MediaTek India의 전무이사 Anku Jain은 "MediaTek은 최신 최첨단 플래그십 칩셋을 출시하며 모바일 컴퓨팅 역량을 향상시키고 있다"며, "특히 세계 최초의 TSMC 4nm 5G 모바일 SoC인 MediaTek Dimensity 9000 5G는 향상된 성능과 전력 효율성을 제공한다"고 말했다.

TECNO의 총괄관리자(General Manager) Jack Guo는 "MediaTek Dimensity 9000 플래그십 5G 칩의 놀라운 성능을 통해 전 세계 고객에게 전례 없는 스마트폰 경험을 제공할 것"이라며 "이는 당사의 여정에서 또 다른 이정표를 세우는 한편, 치열한 프리미엄 스마트폰 시장에서 주요 경쟁자로서 TECNO의 존재감을 강화시킬 전망"이라고 말했다.

TECNO와 MediaTek의 흥미로운 협력은 전 세계 소비자에게 새로운 경험을 제공하는 창의적인 기술 혁신을 추구하고자 하는 공동의 약속에 기반을 두고 있다. MediaTek의 뛰어난 Dimensity 9000 5G 칩은 디스플레이, 게임, 연결에서부터 야간 사진 및 인물 이미징에 이르기까지 PHANTOM X2 시리즈 경험의 모든 측면을 향상시키는 놀라운 프리미엄 성능을 제공한다.

새롭게 설계된 만능 플래그십 PHANXOM X2 시리즈는 12월 7일 두바이에서 공식 출시된다. 이 시리즈는 놀라운 프리미엄 스마트폰 사용자 경험과 함께, PHANTOM의 선구적인 혁신 기술을 전 세계 소비자에게 전달할 전망이다.

PHANTOM 소개

PHANTOM은 TECNO의 프리미엄 기술 제품의 하위 브랜드다. 하이엔드 스마트 제품에 대한 전 세계의 증가하는 수요에 맞춰 탄생한 PHANTOM은 혁신의 선봉에 서 있는 고급스럽고 스타일리시하며 대담한 기기를 제작한다. 선구적인 국제 기술 브랜드로서, PHANTOM은 소비자가 크리에이터가 될 수 있도록 힘을 실어 주고, 비즈니스와 엔터테인먼트를 향상시키며, 현대적인 개성으로 새로운 사고방식과 행동 방식을 갖도록 고무시킨다. PHANTOM은 브랜드의 시그니처인 플레어를 제품에 불어넣어 고객이 변화의 리더로서 일상에서 비범함을 추구하고, 모든 경험을 잊을 수 없는 순간으로 끌어올릴 수 있는 영감의 원천을 제공한다. PHANTOM에 대한 더 자세한 내용은 웹사이트 www.mobile-phantom.com을 참조한다.

출처: TECNO