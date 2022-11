Sonata Software, Golden Peacock Award 2년 연속 수상

-- Corporate Governance 2022 부문에서 수상의 영광 안아

벵갈루루, 인도, 2022년 11월 23일 /PRNewswire/ -- 글로벌 IT 서비스 및 기술 솔루션 회사인 Sonata Software가 IT 업계 국내 부문에서 2022년 영예로운 'Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance'를 2년 연속 수상했다고 발표했다.

Sonata Software는 이달 10일 영국 런던에서 Institute of Directors, India가 주최한 '2022 London Global Convention on Corporate Governance & Sustainability' 기간 중 'Golden Peacock Awards Nite'에서 이를 수상했다. 이 대회는 '효과적인 이사회 구축 및 주요 글로벌 트렌드(Building an Effective Board that Works & TOP GLOBAL TRENDS)'라는 주제로 진행됐다.

1991년 인도 IOD(Institute of Directors)가 제정한 Golden Peacock Awards는 이제 전 세계 기업의 우수성을 나타내는 벤치마크로 여겨진다. Golden Peacock Awards는 매년 다양한 상을 수여하기 위해 1,000건 이상의 신청서를 접수하고 있으며, 업계로부터 높은 존경과 찬사를 받고 있다. 이는 이 상이 국제적으로 인정된 기준에 기반해 투명한 3단계 평가 과정을 거쳐 시상하기 때문이다.

Sonata Software의 CEO Samir Dhir는 "기업 지배구조는 기업의 가치 체계를 실질적으로 표현한 것"이라며 "Sonata는 정직, 성실, 투명성을 핵심가치로 삼고 있으며, 올바른 기업 지배구조는 이러한 가치를 일상적인 관행과 프로세스로 변환하는 방법"이라고 설명했다. 이어 "Golden Peacock의 수상은 무엇보다 당사의 가치에 대한 인정이자, 이러한 가치가 당사가 수행하는 모든 일의 핵심임을 확인하는 데 있어 당사의 효율성을 인정받은 것"이라면서" 이는 당사에게도 더욱 의미가 크다"고 강조했다.

Institute of Directors, India의 CEO 겸 사무총장인 Manoj K. Raut는 "세계 선도적인 IT 서비스 및 기술 솔루션 회사 중 하나인 Sonata Software는 경쟁이 치열한 디지털 시대에 특별한 디자인적 사고에 근거한 접근 방식을 통해 기업의 디지털 전환 달성을 지원한다"고 말했다. 그는 "1994년에 설립된 Sonata Software는 가장 빠르게 성장하는 회사 중 하나"라며, "Sonata Software는 매우 독립적이고 효과적인 이사회를 유지하고, 우수한 기업 지배구조를 추진하면서 다양성, 포용성, 투명성, 형평성, 책임성 및 다양한 사회 개발 정책을 채택하는 문화를 보장하고 있다"고 설명했다. 이어 "2020년 주주 만족도 조사에서 Sonata Software는 5점 만점에 4점을 획득하며 주목할 만한 성과를 보였다"고 덧붙였다.

Sonata Software의 CFO Jagannathan Chakravarthi는 "이 상은 기업 지배구조 및 조직 관행에서 최고 기준을 준수하고자 하는 당사의 일관된 노력에 대한 증거"라며 "우수사례를 구현하고, 시기 적절하고 효과적인 정보 흐름을 보장하며 투명성을 높임으로써, 당사는 리더십과 경영에 대한 신뢰와 확신이 있는 강력한 회사 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

