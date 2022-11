진스크립트, 'Executive of the Year - Biotechnology' 수상

-- SBR Management Excellence Awards 2022에서 수상자로 선정돼

-- Johnson Wang 사장, 외부적인 어려움에도 불구하고 진스크립트 아시아태평양 팀 이끌어 수많은 이정표 달성

(싱가포르 2022년 11월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 최근에 열린 SBR Management Excellence Awards 2022에서 세계적인 생명공학 기업 진스크립트 아시아태평양 사장 Johnson Wang이 2019년 이후 진스크립트 아시아태평양 팀의 성장에 기여한 바를 인정받아 'Executive of the Year - Biotechnology'로 선정되었다. 이 명예로운 상은 기업의 성공과 싱가포르의 성장에 크게 기여한 개인이나 팀에 수여된다.



Mr. Johnson Wang receiving the Executive of The Year in Biotechnology category Award