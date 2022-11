쭐랄롱꼰대학교, 폐식용유로 칼륨 액체비누 개발

-- 더욱 푸른 환경과 순환 경제 도모

-- ERIC 연구원, 지역사회 폐기물에 가치를 더하고, 지역사회의 폐기물 관리와 유기 농업 잠재력 향상 위해 폐식용유로 칼륨 액체비누 개발

(방콕 2022년 11월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 2022년에는 인간의 건강과 환경에 해로운 1억1천500만 리터의 폐식용유(Used Cooking Oil, UCO)에 대해 제대로 된 관리가 필요하다. 일부 UCO는 바이오디젤로 전환되기도 하지만, 대부분은 하수구에 버려지거나 오염을 야기하는 다른 쓰레기와 혼합되면서 환경에 큰 피해를 준다. 매립지에 버려진 UCO는 메탄을 발생시킬 수도 있다. 메탄은 이산화탄소보다 23배나 더 나쁜 온실가스다.



Chula’s Potassium Liquid Soap from Used Cooking Oil for a Greener Environment and to Promote a Circular Economy