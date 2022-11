인도네시아, 유니온페이 카드 수용률 95% 육박

--인도네시아 상점 절반 이상에서 유니온페이 모바일 결제가 가능해질 전망

(자카르타, 인도네시아 2022년 11월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 18일, 유니온페이 인터내셔날(UnionPay International, UPI)이 인도네시아 국영은행 BNI(Bank Negara Indonesia)와 협력계약을 체결했다고 발표했다. 이 파트너십을 바탕으로, 이제 모든 BNI 가맹 고객은 유니온페이 카드 결제 및 유니온페이 모바일 퀵패스(Mobile QuickPass) 서비스를 이용할 수 있다. 또한, 인도네시아 전자상거래 플랫폼의 대다수가 유니온페이 카드 네트워크에 연결될 예정이다. 이에 따라, 인도네시아에서 유니온페이 가맹률이 95%에 이를 것으로 예상되며, 절반 이상이 유니온페이 모바일 결제를 수용할 수 있게 될 전망이다. 이날 가상으로 진행된 서명식에는 차이나 유니온페이 사장 Cai Jianbo와 BNI 이사 Corina Leyla Karnalies가 참석했다.

코로나19 발생 이후, UPI는 서비스 품질을 지속해서 개선하고, 유니온페이의 글로벌 결제 네트워크를 확장 및 강화하기 위해 주력하고 있다. 소비자에게 우수한 결제 경험을 선사하고자 라이프스타일 및 교통 시나리오에서 서비스를 확장할 뿐만 아니라, 모바일, 온라인 및 기타 비접촉식 결제 옵션의 이용을 개선하기 위해서도 노력하고 있다. 현재 전 세계 181개 국가 및 지역에 유니온페이 카드 수용 네트워크를 구축했다. 중국 외 지역에서 유니온페이 카드 결제가 가능한 3천700만 개의 가맹점 가운데, 20% 이상이 코로나19 예방 및 통제 방침에 따라 유니온페이 서비스로 전환했다. 유니온페이 모바일 결제가 가능한 해외 가맹점 수는 팬데믹 이후 3배가 증가했다.

Cai 사장은 "UPI는 현지 카드 기반, 모바일 및 온라인 결제 서비스 수준을 향상시키는 유니온페이 상호연결 네트워크 구축의 가속화에 상당한 발전을 이뤘다"라며, "유니온페이의 가맹 규모 확대는 이를 증명하는 것"이라고 전했다. UPI는 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP)에 따라 국경 간 비즈니스 여행에 대한 인도네시아의 증가하는 결제 수요를 충족하는 방향으로 순조롭게 진행하는 한편, 기타 거주자 중에서 재외국민 및 외국인 유학생을 대상으로 일일 결제 서비스도 제공하고 있다. UPI는 이번 파트너십을 통해 앞으로도 현지 카드 발급 및 전자지갑 서비스 등의 부문에서 협력하기 위해 계속 노력함으로써, 인도네시아에서 유니온페이 사업을 현지화할 수 있도록 기반을 강화할 예정이다.

대다수의 인도네시아 가맹점이 이미 유니온페이 카드 사용을 수용하는 상황에서, 이번에 현지 4대 주요 은행 중 하나인 BNI와의 파트너십 체결은 인도네시아 내 유니온페이 수용 네트워크를 더욱 개선시킬 것으로 기대된다. 향후 80,000곳의 추가 가맹점에서 유니온페이 카드 결제가 가능해짐에 따라, 발리, 자카르타 등 기타 주요 거점지에서 구매 고객이 유니온페이를 통해 결제할 수 있게 될 예정이다. 또한, 유니온페이 결제 네트워크에 연결된 모든 신규 가맹점은 스마트폰을 통한 결제 등 비접촉 결제도 가능하다. 가루다 인도네시아(Garuda Indonesia) 및 기타 전자상거래 업체는 UnionPay 3-D Secure(3DS) 온라인 결제 인증 솔루션을 사용하는 유니온페이 온라인 결제 서비스를 출시했다. 이 서비스는 온라인 결제에 대한 사용 편의성과 보안을 모두 강화할 수 있도록 설계됐다.

Corina Leyla Karnalies BNI 이사는 BNI가 디지털 역량을 향상시키고 있다고 부연했다. 이번 유니온페이 인터내셔날과의 협력은 인도네시아에서 유니온페이 카드 수용 네트워크를 확장하고, 가맹점과 소비자 모두에게 편리한 디지털 결제 서비스를 제공할 전망이다. 이번 파트너십은 양사에 이익을 주는 동시에, 협력을 심화할 견고한 토대가 될 것으로 보인다.

UPI는 글로벌 승인 네트워크의 구축을 가속화하는 한편, 최근 수년간 여러 시장에서 입지를 확대해왔다. 지금까지 유니온페이 카드는 해외 70개 이상의 국가 및 지역에서 1억9천만 장 이상 발급됐으며, 그중에서 올해 현재까지 발급된 신규 카드는 1천300만 장에 달한다. 인도네시아에서는 Bank Central Asia, 중국은행(Bank of China), Bank Sinarmas 및 중국공상은행(Industrial and Commercial Bank of China)에서 유니온페이 카드를 발급한다. 올 10월까지 이들 카드를 통한 거래는 연간 36% 증가했다.