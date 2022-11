암페어, 최초로 하이브리드 전기 중형 항공기 운항

에코 카라반(Eco Caravan)은 연료 소비 및 배출을 줄여 지속 가능한 혁신을 향한 길로 이끈다

캘리포니아주 카마릴로, 2022년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 암페어(Ampaire)의 9인승 중형 항공기 에코 카라반(Eco Caravan)은 오늘 완전히 통합된 하이브리드 전기 추진 시스템으로 첫 비행을 마쳤다. 암페어는 전기구동식 중형 항공기를 상업적 서비스 제공을 시작(2024년 인증)하며, 지속 가능한 항공으로의 전환을 이끌 대형 암페어 하이브리드 항공기 시리즈 중 최초가 될 것으로 기대하고 있다.

Ampaire’s Eco Caravan, the first hybrid-electric regional aircraft, made its maiden flight today, launching a new era of sustainable aviation.