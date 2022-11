라이온델바젤, 독일 베셀링에서 첨단 재활용 플랜트 진행 결정

네덜란드 로테르담, 2022년 11월 20일 /PRNewswire/ -- 라이온델바젤(LyondellBasell)은 오늘 자사의 독일 베셀링 부지에 첨단 재활용 플랜트를 구축하기 위한 엔지니어링 진행을 결정했다고 발표했다. 라이온델바젤 전매 특허 기술인 MoReTec을 사용한 이 상업적 규모의 첨단 재활용 플랜트는 사전 처리된 플라스틱 폐기물을 새로운 플라스틱 생산을 위한 공급 원료로 전환할 것이다. 최종 투자 결정은 2023년 말을 목표로 하고 있다.

이전에 발표했던 독일 합작 투자 회사 Source One Plastics(소스 원 플라스틱스)는 플랜트 공장에 플라스틱 폐기물 공급 원료를 제공할 예정이다. 소스 원 플라스틱스는 약 130만 독일 시민들이 연간 배출하는 플라스틱 포장재 폐기물량을 재활용하기 위해 설계된 시설을 구축할 계획을 하고 있다. 이 플라스틱 폐기물에는 오늘날 일반적으로 재활용하지 않는 여러 겹으로 구성된 식품 포장재 또는 혼합 플라스틱 용기 같은 재료로 구성될 예정이다.

라이온델바젤의 순환 및 저탄소 해결책 부문 전무인 이본느 반 데르 라안(Yvonne van der Laan)은 다음과 같이 말했다. "당사는 순환 경제를 발전시키기 위해 적극적으로 일하고 있습니다. 우리의 MoReTec 기술을 사용하여 앞으로 나아가는 것은 라이온델바젤이 확장 가능하고 지속 가능한 순환 기술의 개발 및 구현을 가속화하기 위해 하고 있는 또 다른 단계를 나타냅니다. 이러한 수율 높은 차별성 있는 기술은 플라스틱 폐기물을 열분해 오일 및 열분해 가스로 전환할 수 있게 하여 새로운 플라스틱 재료의 생산으로 이어지는 공급 원료로서 우리의 해결책에 사용됩니다. 고체 공정 잔류물은 재사용하거나 다른 용도로 소비될 수 있어, 이 기술은 플라스틱 폐기물 재활용에 대해 에너지 효율적이고 폐기물이 없는 공정입니다."

MoReTec 첨단 재활용 플랜트 공장의 출범은 2025년 말로 예정되어 있으며, 연간 생산 용량은 5만 톤이다. 생산되는 공급 원료는 라이온델바젤 베셀링 부지에서 새로운 Circulen Revive 폴리머로 전환되어 식품 포장재 및 의료 상품 같은 용도에 사용될 예정이다.

MoReTec - 혁신 이야기

2018년, 라이온델바젤은 독일의 KIT(Karlsruhe Institute of Technology)와 함께 플라스틱 폐기물의 화학적 재활용에 관한 기초 연구 수행을 시작하여, 실험실 규모에서 MoReTec 기술의 효율성을 입증했다. 2019년 10월에는 이탈리아 페라라에서의 화학적 재활용 시범 플랜트 공장 건설을 발표했으며, 2020년 8월에 착공 시작 예정이다. 시범 플랜트 공장 운영으로, 연구 작업은 재활용 공정의 효율성 향상, 상업적 촉매 발견 및 폐기물 공급 원료 흐름 특성화에 더 큰 진전을 이루게 되었다. MoReTec 플랜트 공장 가동 역량은 2021년에 시범 공장을 소규모 공장 시설로 전환하여 더욱 확대되었다.

오늘날, MoReTec 기술을 사용하면 여러 겹의 식품 포장 품목이나 혼합 플라스틱 용기 같은 대부분의 플라스틱 재료를 재활용할 수 있다. 폴리올레핀 기반 플라스틱 폐기물은 전매 특허 반응기 장치에서 분해되어, 라이온델바젤 폴리머 플랜트에서 새로운 플라스틱 재료의 생산을 위한 고품질 공급 원료가 된다.

Advanced recycling converts mixed plastic waste into pyrolysis oil for the production of new plastic materials (Source: LyondellBasell)