사라 브라이트만, “이태원 참사, 추모 마음으로 앤드루 웨버 레퀴엠 들려 드리고 싶다”

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]팝페라의 여왕 ‘사라 브라이트만’이 2016년 내한공연 이후 약 6년 만에 다시 한국을 찾는다. 오는 12월 3일(토) 오후 7시 KBS아레나에서 한국팬을 만나는 것.

클래식 크로스오버 뮤직을 대표하는 사라 브라이트만은 3 옥타브가 넘는 음악대로 클래식과 팝, 뮤지컬 등 장르를 초월해 전 세계에서 가장 상업적 성공을 거둔 소프라노이다.

‘크리스틴’ 역으로 엄청난 인기를 얻은 뮤지컬 ‘오페라의 유령’ 오리지널 캐스트 사운드트랙은 전 세계적으로 4천만 장 이상 판매되었고 테너 안드레아 보첼리(Andrea Bocelli)와의 듀엣곡 ‘Time to Say Goodbye’는 전 세계적으로 천 2백만 장의 판매고를 기록하였다.

무려 35주간 빌보드 클래식 차트 정상을 차지한 [Timeless] (1997)를 비롯해 [Eden] (1998), [La Luna] (2000), [Harem] (2003), [Symphony] (2008), [Dreamchaser] (2013), 그리고 [Hymn] (2018)까지 모두 빌보드 클래시컬 크로스오버 앨범 차트 1위에 올랐고 3천만 장 이상 글로벌 세일즈를 기록하였다.

앨범 발표에 이어 진행되는 월드 투어 또한 천문학적인 제작비에 최첨단 장비를 활용한 환상적인 무대 연출과 화려한 의상, ‘천상의 목소리’라 칭송받는 경이로운 목소리로 매번 화제를 불러일으켰다.

2004년 ‘하렘 월드 투어(Harem World Tour)’로 첫 내한공연을 가진 이후 2009년 ‘심포니 월드 투어(The Symphony World Tour)’, 2010년 ‘사라 브라이트만 인 콘서트 위드 오케스트라(Sarah Brightman in Concert with Orchestra)’, 2013년 ‘드림체이서 월드 투어(Dreamchaser World Tour)’, 그리고 2016년 ‘갈라: 이브닝 위드 사라 브라이트만(Gala: An Evening with Sarah Brightman)‘로 서울과 인천, 부산, 대구, 광주를 찾아 열띤 환호와 기립 박수가 쏟아지는 황홀한 무대를 선사한 바 있다.

이번 사라 브라이트만 내한공연 ‘크리스마스 심포니(A Christmas Symphony)’에서는 코리아 모던 필하모닉 오케스트라, 위너 오페라 합창단과 함께 ‘The Phantom of the Opera’, ‘Time to Say Goodbye’ 등 사라 브라이트만의 대표적 히트곡과 따뜻한 연말 분위기를 느끼게 해 줄 크리스마스 테마곡 등을 선사할 예정이다.

-우선 이렇게 인사 나눌 수 있어 기쁩니다. 최근 (10월) 라스베이거스와 멕시코 공연을 시작으로 투어를 재개한 것으로 알고 있는데 어떻게 지내고 계신지요?

▶저는 아주 잘 지내고 있습니다! 라스베이거스와 멕시코에서의 공연은 정말 즐거웠습니다. 그리고 얼마 전에 할리우드 명예의 거리에 입성하게 된 것도 매우 재미있고 놀라웠습니다. 물론 이번 아시아 투어와 한국을 방문하는 것을 기대하고 있습니다. 아시아는 제가 항상 공연하고 방문하는 것을 즐겼던 나라들입니다. 사람들과 음식들도 마찬가지고요.

-코로나 팬데믹은 전 세계인, 특히 예술인들에게 적지 않은 영향을 미쳤습니다. 아티스트께서는 어떻게 보내셨는지 그리고 어떤 기억으로 남았고 어떤 영향을 받았는지요?

▶저는 제 자신과 다른 사람들에게 어떻게 하는 것이 가장 유용할지 알아냈습니다. 운이 좋게도 저는 형제자매가 많은 대가족이라 그들과 시간을 보낼 수 있었고 격리 기간에 함께 지낼 수 있었습니다. 또한 엄마와 남동생을 조금 도울 수 있었고요. 그리고 영국에 있던 시기에는 제 노래 코치와 함께 격리 기간을 보내면서 연습을 계속할 수 있었는데 그 시간이 정말 좋았어요. 평소 같았으면 그렇게 많은 시간이 없었을 텐데 1년 반에서 2년 정도 보컬 연습을 할 수 있었습니다. 다행스럽게도 팬데믹 시기를 긍정적으로 사용할 수 있었습니다.

-‘The Phantom of the Opera’, ’Time to Say Goodbye’ 그리고 ‘Nella Fantasia’ 등 많은 히트곡이 있는데, 가장 기억에 남거나 ‘시그니처’라고 생각하는 곡이나 무대, 협연한 아티스트가 있나요?

▶가장 상징적인 곡이면서 또한 관객이나 팬분들이 가장 좋아하는 곡들은 역시 언급해 주신 곡들과 유사하다고 생각합니다. ‘Nella Fantasia’, ‘The Phantom of the Opera’, ‘Pie Jesu’, ‘All I Ask Of You’, ‘Time To Say Goodbye’ 등이죠. 그렇지만 더 최근에 나온 많은 다른 작품들도 있어서 최근 곡들 또한 마찬가지로 점점 좋아지고 있는 것 같습니다.

저는 함께 일했던 모든 아티스트들을 기억합니다.. 그들은 모두 그들만의 개성과 독특한 재능을 목소리에 가지고 있습니다. 다른 아티스트와 노래를 같이 부를 때는 압박감에서 일부분 벗어나고 항상 즐거움을 느낍니다. 저는 극장 퍼포머였고 항상 다른 사람들과 무대에서 공연하는 것에 익숙합니다. 저와 특별한 순간을 공유했던 그들 모두가 기억에 남습니다.

-2018년 발매한 정규 앨범 ‘Hymn’ 이후 정규 혹은 싱글 등 새로운 음악을 발표할 계획이 있는지 궁금합니다.

▶항상 일을 하고 있고 여전히 녹음 작업도 하고 있습니다만 아쉽게도 현재로서는 구체적으로 결정된 것이 없습니다.

-앨범 외에도 뮤지컬 무대에 다시 오를 계획은 없으신지요? 최근 인상 깊게 본 뮤지컬이나 불러보고 싶은 곡이 있으신가요?

▶고전 뮤지컬 무대로 돌아가 보면 어떨까 싶네요. 뮤지컬 ‘남태평양(South Pacifc)’이 하고 싶다는 생각이 드네요. ‘I Gonna Wash That Man Right Outa My Hair’가 맘에 들어요.

-2016년 공연 이후 6년 만에 내한 공연을 진행하게 됐는데 소감이 어떠신지요?

▶이번 크리스마스 심포니 투어로 한국에 가게 될 수 있어서 그리고 모두와 크리스마스 시즌을 축하하게 되어서 매우 기쁩니다!

-여러 번 한국을 방문했었는데 내한했던 순간들 중 기억에 남았던 순간이 있나요? 공연과 무대 뿐 아니라 팬들이나, 음식, 문화 등 인상적이었던 것이 있는지요?

▶한국의 멋진 점은 제가 방문할 때마다 무언가 변해 있다는 것입니다. 건물일 수도 있고, 거리일 수도 있고, 분위기일 수도 있습니다. 처음 한국을 방문하기 시작한 것은 80년대 후반~90년대 초반이었고 이후 몇 년 동안 놀랄 만큼 변하는 것들을 볼 수 있었습니다. 제가 한국에 대해 정말 좋아하는 것 중 하나는, 바쁘고 멋진 느낌을 받는 것도 있지만 그 외에도 시골이나 해안으로 내려가서 바닷가에서 환상적인 해산물을 곁들인 멋진 식사를 할 때는 색다른 감정을 갖게 된다는 것입니다. 매우 빠르게 움직이는 도시부터 아름다운 자연, 산과 언덕, 해변과 바다까지, 그리고 음식이 정말 믿을 수 없을 만큼 환상적이죠. 종류가 정말 많은 데다가 저는 특히 해산물을 좋아하는데 당연히 해산물이 아주 많습니다. 그리고 항상 놀라운 건 김치, 정말 다양한 종류의 김치와 환상적인 불고기, 한국식 BBQ…. 정말 멋진 나라입니다.

한국 팬들은 항상 저에게 멋진 기억으로 남아 있습니다. 적극적으로 호응해 주고 음악을 즐기고 있고 또 콘서트에 꾸준히 와서 즐기고 있습니다. 제 영혼과 목소리를 전해 주고 사람들에게 이야기를 들려주는 것, 저에게 그것은 매우 중요하고 멋진 일입니다.

-K팝 아티스트의 음악을 들어 본 적이 있는지? 관심을 가지고 있거나 함께 작업해 보고 싶은 아티스트나 한국 아티스트가 있는지?

▶케이팝을 좋아합니다. 케이팝은 재미있고 매우 활기차다고 생각해요, 그렇지만 제가 케이팝과 어울릴지는 잘 모르겠습니다… 하지만 그게 제가 케이팝을 즐기지 않는다는 뜻은 아니랍니다.

-공연 타이틀이 ‘A Christmas Symphony’인데 이번 공연에서 선보일 프로그램이 어떻게 되는지요? 크리스마스를 주제로 특별히 준비한 곡이 있나요?

▶이 쇼의 테마는 히트곡들과 크리스마스입니다. 멋진 크리스마스와 시즌의 느낌을 담은 곡들이 있는데요, 지난 여러 앨범에서 녹음했던 곡들과 많은 히트곡들도 있고요, 크리스마스 테마 곡이 아닌 곡들도 비주얼적인 면이나 편곡을 통해 크리스마스 느낌을 가미하였습니다.

매년 이맘때쯤 우리가 느끼는 모든 것들을 한데 모은 쇼를 만들고 싶었습니다. 연휴 시즌이나 크리스마스 시즌인 이맘때쯤이면 많은 사람들의 감정에 부응할 수 있는 콘서트를 열어야 하지 않을까 하는 생각이 들고 사실 상당한 책임감을 느끼기도 합니다. 그래서 저는 여러 가지를 시도하게 되었죠. 크리스마스 노래를 부르기도 하고, 제 팬들이 항상 듣기 좋아하는 몇몇 히트곡을 부르면서도 크리스마스 느낌을 더하기도 했습니다. 크리스마스의 또 다른 면은 약간 슬프고 매년 이맘때쯤 사람들을 슬프게 잃은 사람들이 있습니다. 그래서 그런 점을 고려해서 종교적인 부분이나 애절하면서도 아름다운 부분들도 있습니다. 공연에서도 특별한 분위기를 연출하고 있는데요, 조명과 의상으로 매우 ‘크리스마스’스러운 분위기를 느낄 수 있을 것이고, 굉장히 마술적이고 신비로운 분위기도 느낄 수 있을 겁니다. 그리고 뭔가 전통적인 것일 수도 있는데요, 다양한 비주얼로 청중들에게 각기 다른 아름다운 느낌을 전달해 드리고자 합니다.

-프로그램 외에도 화려한 무대 연출과 의상이 화제가 되는데 이번 공연에서는 어떤 점을 눈여겨보면 좋을지 미리 알려 주실 수 있는지요?

▶오늘날의 아름다움은 반드시 무언가 많은 것을 지니고 있어야 한다는 것입니다. 기술을 통해 지금의 아름다운 조명을 선보일 수 있었고 무대 위 간단한 세트들에 생명력을 불어넣을 수 있게 되었죠. 오늘날의 기술로 크리스마스! 크리스마크! 크리스마스! 라고 느낄 수 있는 아름다운 것을 만들어 내고 있습니다. 하지만 가장 중요한 것은 항상 인간적인 요소입니다. 멋진 합창단, 무대를 아름다운 채워주는 오케스트라 그리고 저까지, 모두가 만들어내는 아름다운 음악에 귀 기울여 주시기 바랍니다.

-최근 한국에서 많은 이들이 안타깝게 세상을 떠난 비극적인 참사가 있었습니다. 이번 내한 공연에서 추모의 곡이 있을까요?

▶한국을 위해서, 그리고 그곳에서 일어난 비극에 대한 추모의 마음으로 저는 앤드루 로이드 웨버(Andrew Lloyd Webber)의 레퀴엠 중 ‘Pie Jesu’를 들려 드리고 싶습니다. 이번 참사를 겪은 사람들에게 너무나도 안타까운 마음입니다. 사랑하는 사람을 잃은 유가족 분들과 부상자, 모든 분들께 위로의 말씀을 전하고 싶습니다.

