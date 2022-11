셔터스톡(Shutterstock), LG AI Research와 손잡고 AI 기술 발전을 통해 창의적 여정의 혁신

셔터스톡(Shutterstock)은 디자이너와 마케터를 염두에 두고 책임감 있게 제작된 AI 도구를 개발함으로써 모두를 위한 창의적 프로세스의 간소화를 주도하고 있습니다.

셔터스톡(Shutterstock)은 기여자 기금을 통해 이 새로운 AI 기술 개발에 기여한 아티스트에게 계속해서 보상할 예정입니다.

뉴욕, 2022년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 사용자가 놀라운 콘텐츠와 혁신적인 도구Shutterstock, Inc.(NYSE: SSTK)를 사용하여 최고의 작품을 생산할 수 있도록 하겠다는 약속을 기반으로 하여 오늘 LG AI Research와 AI 기반 기술 발전을 위한 장기 파트너십을 발표했습니다. 셔터스톡(Shutterstock)의 메타데이터와 세계적 수준의 콘텐츠를 LG AI Research의 R&D 역량과 결합함으로써, 회사들은 LG의 AI 이미지 생성 모델이자 창의적인 AI 툴킷인 EXAONE Atelier, 및 AI 기반 이미지 캡션을 국제 시장에 출시할 예정입니다. 이것은 창의적인 워크플로의 모든 단계에서 파트너, 고객 및 기여자에게 윤리적으로 주도되는 AI 기술을 제공하려는 셔터스톡(Shutterstock)의 최신 이니셔티브입니다. 이는 생성 AI의 미래를 책임감 있게 형성하기 위해 업계 리더와 계속 협력하고 있기 때문입니다.

