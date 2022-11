중국의 '얼음 도시' 하얼빈, 세계에 따뜻한 초대장 보내

-- 독특한 매력 발산

(하얼빈, 중국 2022년 11월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 최북단 헤이룽장성의 성도 하얼빈시 정부에 따르면, 하얼빈이 빙설 문화, 자연경관, 상징적인 건축 및 현대적인 음악으로 두 팔 벌려 따뜻한 초대장을 세계에 보낸다고 한다.



Harbin is renowned for its ice and snow culture, vividly displayed in Harbin Ice and Snow World.