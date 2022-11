독점적인 차이밍량 다큐멘터리, TaiwanPlus에서 세계 최초 공개

(타이베이 2022년 11월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 최대의 중국어 영화 시상식인 금마장 시상식(Golden Horse Awards)이 이번 주말에 열린다. 시상식 준비가 한창인 가운데, TaiwanPlus가 국제적으로 찬사받는 차이밍량 감독에 관한 독점 다큐멘터리를 공개했다. 다큐멘터리 'The Pursuit of a Cinematic Dream[https://www.taiwanplus.com/originals/cinema/221111017?q=The%20Pursuit%20of%20a%20Cinematic%20Dream ]'은 차이밍량의 연출 철학이 어떻게 진행됐는지를 독특한 관점에서 살펴본다. 이 다큐멘터리는 뉴웨이브 감독인 차이밍량이 자신의 작품을 다룬 다큐멘터리에 출연한 유일한 사례다.

말레이시아에서 태어나고 대만에서 자란 차이밍량은 대만 뉴웨이브 영화에서 가장 뛰어난 영화제작자 중 한 명으로 여겨진다. 뉴웨이브 영화는 1980년대 계엄령 해제 후 대만 영화 산업에서 일어난 운동이다. 타이베이에 위치한 차이밍량의 자택에서 촬영한 TaiwanPlus의 오리지널 다큐멘터리 'The Pursuit of a Cinematic Dream'은 그의 개인적인 영화 관계를 가까이에서 들여다보고, 그의 경험이 영화화되는 방식을 탐색한다. 그는 나이가 들어감에 따라 진화한 자신의 스타일을 생각하며, "영화에 접근하는 내 방식이 바뀌는 것 같다"면서, "처음에는 영화가 그림을 그리는 것 같다고 생각했고, 그러한 방식으로 세상을 바라보고 있었다"고 밝혔다.

TaiwanPlus CEO 대행 Michael Yu는 차이밍량의 영화가 대만 문화를 진정하게 들여다본다고 여긴다. 그는 "차이밍량 다큐멘터리를 TaiwanPlus에서 최초 공개하게 돼 영광"이라며 "그의 솔직한 시점과 예리한 예술적 시각은 대만 영화의 초석"이라고 말했다. 유럽의 뉴웨이브 영화감독에서 큰 영향을 받은 그의 미니멀리즘 예술 영화는 대만뿐만 아니라 해외 영화 비평가로부터도 널리 찬사를 받았다.

차이밍량의 다른 작품도 다음 달 TaiwanPlus에서 공개될 예정이다. 여기에는 그의 데뷔작인 '청소년 나타(Rebels of the Neon God)', 베니스 영화제에서 황금사자상을 수상한 '애정만세(Vive L'Amour),' 베를린 영화제에서 특별 심사위원상을 받은 '하류(The River)' 등이있다. 'The Pursuit of a Cinematic Dream' 다큐멘터리와 더불어 큐레이팅 된 다른 영화도 웹사이트 www.taiwanplus.com에서 시청할 수 있다

TaiwanPlus 소개

TaiwanPlus는 대만에서 영어 뉴스와 엔터테인먼트를 제공하는 프리미어 국제 미디어 플랫폼이다. 세상에서 가장 역동적인 지역의 중심에서 번성하는 민주주의를 기반으로 하는 TaiwanPlus는 세계와 공명하는 대만의 다양한 이야기를 공유하는 데 전념한다. TaiwanPlus는 글로벌 이슈에 대한 심층 보도와 분석을 하고, 프로그래밍을 통해 대만의 고유한 문화와 라이프스타일을 보여주며, 대만의 다른 세계적인 콘텐츠를 큐레이팅한다. 수상 이력을 자랑하는 TaiwanPlus 엔터테인먼트와 뉴스는 TaiwanPlus 웹사이트, 24시간 TV 채널 및 소셜 미디어에서 무료로 시청할 수 있다.

