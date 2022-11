GAC 그룹, 2022 마카오 오토쇼 참가

-- 강력해진 녹색 박람회에서 자사 전기차 선보여

(광저우, 중국 2022년 11월 18일 PRNewswire=연합뉴스) GAC MOTOR가 올해로 12년 연속으로 중국(마카오)국제자동차박람회(China (Macau) International Automobile Exposition)에 참가했다.

이번 박람회는 '녹색 마카오(Green Macau)'라는 주제로 진행됐다. 이는 신에너지 연료, 배출 가스 감축 모델 및 전기화에 대한 의지가 반영된 것이다.

GAC 그룹은 이번 행사에서 AION LX Plus, AION V Plus, AION S Plus, AION Y Plus뿐만 아니라 All New GS8 Hybrid, Emkoo, M8 Master Edition, Empow Galaxy Fighter Edition 등 8개 모델을 선보였다. 이는 최근 수년간 GAC가 다른 전시회에서 보인 차량 구성에 비해, 신에너지 모델의 구성비가 가장 높은 비율로 배치된 것이다. 이번 전시회 개막식에는 GAC MOTOR의 총괄책임자(General Manager) Zeng He Bin도 초청을 받고 참석했다.

GAC 그룹은 마카오 교통국(Macau Transport Bureau) 부국장 Li Ying Kang 외 주요 임원들이 참석한 가운데, 특별 신에너지 차량 기술 세미나를 개최했다. 여기에는 신에너지 분야의 GAC 계획에 대한 다각적 논의와 GAC AION 제품군의 기술적 특징을 비롯해 차량 안전 설계 및 비상 구조 등에 대한 심층적인 논의도 포함됐다.

대표 전시 차량으로서, '순수전기 1천 마일 주력 상품'인 AION LX Plus는 2.9초의 슈퍼카급 가속 성능을 구현하며 슈퍼카급 주행 경험을 선사한다. AION LX Plus는 GAC의 독보적인 스펀지 실리카 음극 전지 기술을 채택함으로써, CLTC 기준으로 1,008km의 통합 주행거리를 달성했다, 이를 통해, AION LX Plus는 전기차를 '월간 충전'의 시대로 진입시켰다.

최근 중국에서 공식 출시된 M8 Master Edition도 위용을 자랑하며, GAC의 자체 브랜드로서의 강점을 선보였다.

마카오, 핵심 시장

마카오는 글로벌 브랜드로서의 입지에 있는 GAC의 핵심 시장이다.

마카오는 동남아시아 시장을 위한 국제적인 허브 및 안정 기지로서의 특권적 위치에 있으며, 동시에 포르투갈 언어권에서도 더욱 폭넓은 기회를 확보할 발판을 제공한다.

지난해 이곳에서 열린 GAC 그룹의 첫 전시장에서는 Aion Y, Aion V, Aion LX, M8 Master 등 GAC 그룹의 가장 성공적인 신에너지 모델을 다수 선보였다.

Zeng He Bin GM은 "향후, 마카오의 진입로 및 플랫폼으로서의 입지를 충분히 활용함으로써 GAC의 고품질 발전에 기여할 것"이라면서 "또한, 자사는 마카오의 시장 수요를 바탕으로 더 많은 모델을 제공함으로써, 마카오가 저탄소, 녹색, 지속가능한 발전을 이룰 수 있도록 계속 지원할 것"이라고 전했다.