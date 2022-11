BRI, 2022년 3분기 순이익 39조3천100억 루피아 기록

(자카르타, 인도네시아 2022년 11월 18일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)가 2022년 3분기에 39조3천100억 인도 루피아(IDR)의 순이익을 기록했다. BRI 대표이사 Sunarso는 "자사는 9개월 동안 순이익은 전년 대비 106.14% 증가했다"며, "또한 총자산은 전년 대비 4% 증가하며 1천684조6천억 루피아를 기록했다"고 밝혔다.



Left to Right: Agus Sudiarto, Risk Management Director BRI; Sunarso, President Director BRI; Viviana Dyah Ayu, Chief Financial Officer BRI.