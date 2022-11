ERS electronic, 차세대 WAT330 출시

-- Fan-out Wafer-Level Packaging 위한 향상된 휨 교정 성능 제공

뮌헨, 2022년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 반도체 제조용 열 관리 솔루션 산업의 선두주자 ERS electronic[https://www.ers-gmbh.com/ ]이 휨(warpage) 측정과 교정을 지원하는 강력한 역량을 포함하고자 Warpage Adjustment Tool[https://www.ers-gmbh.com/fan-out-equipment/warpage-adjustment/wat ](WAT330)을 업그레이드했다.

WAT330: “ERS electronic’s Next-Generation Warpage Adjustment Tool is available to order now.”