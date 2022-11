고대 도시 이색 정취 느낄 수 있는 사오싱

(사오싱, 중국 2022년 11월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 2022년 10월 31일은 왕양명 탄생 550주년이 되는 날이다. 이날, 왕양명의 고향인 사오싱에서는 "왕양명에게 다가가 그의 행적을 알아보고 마음을 다잡다"라는 주제의 참여 행사가 진행됐다. 여러 국가에서 온 많은 외국 방문객이 활쏘기, 장기, 독서, 시 창작, 전지 공예 등과 같은 다양한 중국 전통 행사에 참여할 수 있도록 초청을 받았다. 사오싱은 몰입감 있는 활동을 제공함으로써, 참가자들이 고대 도시 사오싱이 일궈온 역사적이고 문화적인 산물의 심오함을 체험하고, 공동 번영의 길목에 놓인 도시와 농촌 생활의 활력을 느낄 기회를 제공했다. 이를 통해 참가자들이 '유명 도시 사오싱에 점점 빠져들게 된다'라는 말을 진정으로 공감할 기회를 제공했다.

사오싱은 지리적으로 중국 동남부 해안, 저장성 중북부의 양쯔강 삼각주 남부 지역에 위치한다. 사오싱은 저장성 동부의 해안 도시로, '아름다운 산과 맑은 물의 고장', '역사적인 유물을 품은 땅', '여러 유명인의 고향'으로 알려져 있다. 그뿐만 아니라, 물, 와인, 다리, 오페라, 서예의 본고장으로도 알려져 있으며, 중국 국무원이 처음 지정한 24개 국가 역사문화도시(24 National Historic and Cultural Cities) 중 하나다. 또한, 2021년에는 '동아시아 문화 수도(East Asian Capital of Culture)'로도 선정됐다. 추가로, 국가 문명 도시(National Civilized City), 중국 탑 관광 도시(China Top Tourist City), 환경보호 국가시범도시(National Model City for Environmental Protection), 중국 해비타트 도시(China Habitat City), UN 해비타트 도시(UN Habitat City) 등의 수많은 명예로운 칭호를 받았다.

사오싱에서 인류 역사는 10,000년 이상 발전을 거듭해왔으며, 2,500년 이상의 도시 건설 역사를 간직하고 있다. 이로 인해 사오싱은 '담장 없는 박물관'으로도 불린다. 그뿐만 아니라, 이곳의 유구한 역사와 풍부한 문화는 수많은 유명인을 배출했다. 사오싱은 풍요롭고 뛰어난 사람들의 땅으로 알려져 있다. 마오쩌둥은 "사오싱은 유명인들의 고향"이라고 칭송한 바 있다. 이 지역의 대표적인 유명 인물로는 대우, 구천(월왕), 범려, 왕희지, 육유, 왕양명, 서위, 차이위안페이, 루쉰, 저우언라이 등이 있다. 사오싱은 중국의 독특한 문화 및 생태 관광 도시이자 중국 경제에서 최고의 발전 역량을 내포하는 지역 중 하나다. 사오싱은 현재 관광객의 방문을 기다리고 있다.