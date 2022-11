CGTN "중국, G20 회원국에 전 세계적 발전 도모 촉구"

-- '포용적, 유익, 회복 탄력적' 발전 위한 협력

(베이징 2022년 11월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 20대 경제 강국의 정상들이 인도네시아 발리에서 모였다. 국제 사회는 이들이 수많은 시급한 공동 문제를 다루고, 전 세계적인 회복과 공동 발전을 향한 길을 개척하길 기대하고 있다.

15일에 열린 제17차 G20 정상회의 연설에서, 시진핑 중국 국가주석은 "이 세계의 문제가 무엇이고, 이에 대해 무엇을 해야 하는가"라는 이 시대의 질문에 답하기 위해 "주요 국제 및 지역적 역할"에 내재된 책임을 질 것을 모든 G20 회원국에 촉구했다.

중국은 더욱 '포용적, 유익, 회복 탄력적'이라는 전 세계적 발전을 위해 협력해야 한다는 해결책을 제시했다.

어떤 종류의 전 세계적 발전이 필요한가

G20은 세계 주요 산업 경제국 및 신흥 경제국으로 구성되며, 세계 국내총생산(GDP)의 80% 이상, 국제 무역의 75% 이상, 세계 인구의 3분의 2 이상을 차지한다.

시 주석은 "다양한 전 세계적 문제에 대해 전 세계적으로 강력하고 조직적이며 균형 잡힌 집단적 대응이 시급한 상황"이라며, 더욱 포용적인 전 세계적 발전의 필요성을 역설했다.

시 주석은 "연대는 힘이고, 분열은 어떤 결과도 내지 못한다"면서 "같은 지구촌에서 사는 우리는 위험과 도전에 맞서 함께 일어서야 할 것"이라고 말했다.

그는 전 세계적 발전이 모두에게 유익해야 한다는 점을 지적하면서, 모든 국가가 힘을 모아 함께 발전하고, 현대화가 단일 국가에 보장된 특권이 아닌 경우에만 진정한 발전이 가능하다고 강조했다.

또한, 시 주석은 경제 세계화가 역풍을 맞고 있는 가운데. 세계 경제는 불황의 위험에 처한 상황에서 전 세계적으로 회복 탄력적인 발전을 도모해야 한다고 강조했다.

시 주석은 "개발도상국이 직면한 어려움을 항상 염두에 두고, 개발도상국의 우려 사항을 수용해야 한다"며 "중국은 아프리카 연합의 G20 가입을 지지한다"고 밝혔다.

중국이 전 세계적 발전을 도모하기 위해 해온 것

2021년 기준으로, 중국은 G20 GDP의 21%, 무역량의 18%, 인구의 29%를 차지했다. 중국은 글로벌 경제 협력과 경제 지배구조에 적극적으로 참여하고, 지속 가능하며 균형 있고 포용적인 강력한 글로벌 성장을 촉진하고자 다른 당사국과 협력해왔다.

베이징은 지난 2년 동안 두 가지 주요 이니셔티브인 Global Development Initiative (GDI)와 Global Security Initiative (GSI)를 제안했고, 이는 전 세계적으로 환영을 받았다.

GDI는 세계의 공동 발전에서 장기 목표와 즉각적인 수요를 해소하고, 발전 촉진에 대한 국제적 합의를 촉진하며, 전 세계적 발전을 위한 새로운 동력을 양성하고, 모든 국가의 공동 발전과 진보를 촉진하는 것을 목표로 한다.

시 주석에 따르면, 1년 만에 60개국 이상이 GDI 우호 그룹에 합류했다고 한다.

중국은 세계발전 및 남남협력기금(Global Development and South-South Cooperation Fund)을 마련하고, '강력하고 포용적인 회복을 위한 G20 행동(G20 Action for Strong and Inclusive Recovery)'에 15개 프로젝트를 제출했다. 시 주석은 중국이 이 체제 안에서 5개의 다른 프로젝트에 참여했다고 전했다.

GSI가 '포괄적이고 협력적이며 지속가능한 공동 안보 비전'을 유지함에 따라, 시 주석은 협상을 통한 갈등 해소 및 협의를 통한 논쟁 해결을 강조하고, 평화로운 위기 해소에 도움이 되는 모든 노력을 지지했다.

또한, 시 주석은 "전 세계적 발전에서 가장 시급한 문제는 식량과 에너지 안보"라며, "현재 진행 중인 위기의 근본적인 원인은 생산이나 수요가 아니라 중단된 공급망과 국제 협력"이라고 지적했다.

그는 지난 수년 동안 전 세계 식량 및 에너지 안보에 대한 중국의 기여를 설명하면서, 올해 중국이 인도네시아와 세르비아를 포함해 6개 파트너국과 함께 '회복 탄력적이고 안정적인 산업망 및 공급망에 관한 국제 협력 이니셔티브'를 제안했다고 설명했다.

시 주석은 "중국은 다른 나라와 함께 글로벌 청정에너지 협력 파트너십(Global Clean Energy Cooperation Partnership)의 구축을 촉구하고, G20에서 세계 식량 안보에 관한 국제 협력 이니셔티브(International Cooperation Initiative on Global Food Security)를 제안했다"고 첨언했다.

또한, 시 주석은 G20 회원국을 대상으로 중국이 중국식 현대화 경로를 통해 모든 전선에서 국가 활성화를 도모하는 데 계속 전념할 예정이라고 밝혔다.

지난달 열린 20차 중국공산당 전국대표대회(20차 당대회)는 향후 5년 및 그 이후에 대비해 중국공산당과 중국의 명분을 위한 목표, 과제 및 안내 정책을 제시했다.

시 주석은 "현대화를 향해 나아가는 중국은 세계에 더 많은 기회를 제공하고, 국제 협력을 위한 더욱 강력한 추진력을 주입하며, 인류 진보에 더 위대한 기여를 할 것"이라면서 연설을 마무리했다.

