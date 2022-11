CCTV+ "중국-아프리카 미디어 협력 강화"

-- '성실, 현실의 결과, 우호 및 선의' 개념을 바탕으로 협력 강화 방안 공유

(베이징 2022년 11월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 14일, 베이징에서 제6회 Africa Link Union(ALU) 연례 회의가 열렸다. 이 회의에는 중국과 아프리카 간의 미디어 협력을 강화에 기여하고자 19개 국가와 지역에서 26명의 미디어 대표가 참석했다.

CCTV Video News Agency(CCTV+)가 개최한 이 회의에서. 참가자들은 '성실, 현실의 결과, 우호 및 선의로 중국-아프리카 미디어 협력 강화(Sincerity, Real Results, Amity and Good Faith, Strengthening China-Africa Media Cooperation)'라는 주제로 협력을 심화할 방법에 대한 의견을 공유했다.

CCTV+ 사장 Teng Yunping은 개막 연설에서 "아프리카 대륙에서 온 참가자들을 따뜻하게 환영하며, 중국-아프리카 미디어 협력이 양측 관계를 더욱 증진시키는 데 중요한 역할을 수행했다"고 전했다.

Teng 사장은 "ALU의 작용 기제로 양측이 점점 더 가까워졌으며, 중국과 아프리카 간의 미디어 커뮤니케이션 측면에서 사람과 사람을 연결하는 다리를 구축했다"면서, "ALU는 중국-아프리카 관계의 포괄적인 발전에 긍정적으로 기여했다"고 덧붙였다.

올해 회의에서는 CCTV+ 사장 Teng Yunping과 Tchad 24 CEO Ousman Abdelmoumine Bechir 간에 AMSP(All Media Service Platform) 협력 계약도 체결됐다.



Mr. Teng Yunping signed the Cooperation Agreement on AMSP with the CEO of Tchad 24.