Zoomlion, 경이로운 지능형 제조로 6분마다 굴착기 생산

(창사, 중국 2022년 11월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 설립 30주년을 맞은 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.(Zoomlion)가 Zoomlion 스마트 산업도시(Zoomlion Smart Industrial City, 스마트 도시)에 위치한 굴착 장비 스마트 단지(Excavation Machinery Smart Park)에서 100% 지능형 제조(Intelligent Manufacturing, IM) 방식으로 첫 굴착기를 성공적으로 생산했다. 지능형 생산 일정, 산업용 AI, 디지털 트윈 및 산업 인터넷 같은 기술을 활용한 Zoomlion의 IM은 현재 평균 6분마다 1대씩 굴착기를 생산하고 있다.



Zoomlion Now Producing Excavators Every 6 Minutes Thanks to the Wonders of Intelligent Manufacturing