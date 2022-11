제5차 국제수입박람회 성과 풍부

상하이, 2022년 11월 15일 /PRNewswire/ -- 제5차 국제수입박람회가 11월 10일 상하이에서 폐막했다. 본 박람회에는 총 145개 국가, 지역 및 국제기구들이 참가했으며, 24차례 훙챵오 포럼 행사들이 진행되었다. 127개 국가 및 지역의 2800여개 기업들이 기업 비즈니스 전시에 참여하여 438개의 대표적인 선발 신제품, 신기술을 전시하였으며, 지난 박람회의 수준을 초과했다. 처음으로 구축한 디지털수입박람플랫폼은 368개 기술장비기업들을 유입하여 온라인으로 전시회를 참여하게 하고 조회수 60만 횟차에 달하는 64차례의 라이브 및 중계방송 행사를 진행했다. '정부+시장' 발전방향을 견지하여 39개의 거래 그룹과 약 600개의 거래 하위 그룹을 구성했다. 69개 국가와 국제기구들이 온라인 국가 전시회에 참석했으며, 지난 박람회 대비 13% 증가했다. '중국 이 10년 -- 대외 개방 성과전'이라는 종합전시구역은 신시대 중국 대외 개방의 눈부신 성과를 전면적이고 입체적으로 전시했다. 11월10일12시 기준, 입장 횟수는 총 46만1천 차례이고, 1년 단위로 계산한 본 수입박람회의 의향 거래금액은 7억3천52만 달러로 지난 박람회 대비 3.9% 증가했다.

Jinbao, mascot of the China International Import Expo, welcomes visitors from all over the world. (Photo: Liu Tianyang)