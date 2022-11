엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(ESRT), 판도라(Pandora)와의 웨스트 34번가 112번지(112 W. 34th Street) 임대 계약 환영

이번 새로운 거래로 미드타운 상점 100% 임대 유지

뉴욕, 2022년 11월 15일 /PRNewswire/ -- 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust, Inc., NYSE: ESRT)는 오늘 미국 보석 브랜드 판도라(Pandora)와 웨스트 34번가 112번지(112 W. 34th Street) 임대 계약 체결을 환영한다고 발표했다. 28 판도라는 이전에 스와치(Swatch)가 임대 사용하던 매장을 사용할 것이기 때문에 웨스트 34번가 112번지의 모든 매장이 완전히 임대되게 되었다.



엠파이어 스테이트 빌딩(Empire State Building)에서 서쪽으로 한 블록 떨어진 메이시스 백화점(Macy's) 맞은편에 위치한 판도라는 34번가 쇼핑가의 세포라(Sephora), 타겟(Target) 및 풋락커(Foot Locker)가 있는 중심상권에 합류하게 된다.

"웨스트 34번가 112번지에 있는 소매 브랜드들은 매장 방문자수 및 소매 판매량 기준 저희 매장들 중 가장 실적이 좋은 매장들입니다."라고 엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(이하 ESRT)의 수석 부사장인 프레드 포스니악(Fred C. Posniak)은 말했다. "당사는 ESRT 포트폴리오에 또 하나의 훌륭한 브랜드를 추가하게 되어 기쁩니다."

JLL의 로버트 깁슨(Robert Gibson)과 데이비드 버크(David Berke)는 판도라의 협상 대리인으로 임대 협상을 했다. ESRT의 프레드 포스니악은 부동산 소유자들을 대리했다.

엠파이어 스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust) 소개

엠파이어스테이트 리얼티 트러스트(Empire State Realty Trust, Inc., NYSE: ESRT)는 맨해튼(Manhattan)과 그 외의 뉴욕 대도시 지역에서 사무실, 상점 및 다가구 주택 부동산을 소유, 관리하는 부동산투자신탁(REIT)입니다. 엠파이어스테이트 리얼티 트러스트(이하 ESRT)는 세계에서 가장 유명한 빌딩인 엠파이어 스테이트 빌딩(Empire State Building)과 트립어드바이저의 2022 트래블러스 초이스 베스트 오브 베스트 어워드(Travellers' Choice Best of the Best Awards)에서 미국 1위 명소, 세계 3위의 명소로 선정된 새롭게 만들어진 상징적인 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대(Empire State Building Observatory)를 소유하고 있습니다. 이 회사는 건강한 건물, 에너지 효율성 및 실내 환경 품질 분야의 선두 주자이며 뉴욕시(New York City)에서 상장된 부동산투자신탁 중 운영 자산의 평방 피트당 온실 가스 배출량이 가장 낮습니다. 2022년 9월 30일 기준, ESRT의 운영 자산은 약 9백2십만 제곱피트의 사무실 공간, 7십만 제곱피트의 소매 공간 및 전체625세대의 다가구 주택 건물 2채로 구성되어 있습니다.

미래 예측 정보

이 보도 자료에는 연방 증권법에서 정의하는 미래 예측 정보가 포함되어 있습니다. 여러분은 저희가 사용하는 "추측한다", "믿는다", "추정한다", "기대한다", "의도하다", "계획하다", "기획하다"와 같은 단어들이나, 이러한 단어와 유사한 단어 또는 부정형 표현들을 바탕으로 역사적 사실과 관련된 정보가 아닌 미래 예측 정보를 구분할 수 있습니다. 미래 예측 정보를 해석하고 이에 의존할 때는 주의를 기울여야 합니다, 그 이유는 이러한 진술에는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되어 있으며, 어떤 경우에는 ESRT의 통제를 벗어나, 실제 결과, 성과, 업적에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 이러한 요인과 위험으로는 현재 공중 보건 위기 및 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제적 혼란, 위에 설명된 상황 또는 거래와 관련된 조건이나 성과의 실패, 규제 변경 및 "위험 요소"라는 제목으로 2021년 12월 31일로 마감된 연도의 10-K 양식으로 작성된 ESRT와 ESROP의 연간 보고서를 포함한 SEC에 제출된 ESRT와 ESROP의 서류들에 자주 설명된 기타 위험 및 불확실성이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, ESRT와 ESROP는 새로운 정보, 미래 사건 등의 영향으로 변할 수 있는 미래 예측 정보를 업데이트할 의무가 없습니다.