선전 벤처 캐피탈의 날 개막

(선전, 중국 2022년 11월 14일 PRNewswire=연합뉴스) GLOBAL TIMES ONLINE 뉴스 보도:

이달 8일, 중국 남부 광둥성 선전 난산구에서 '선전 벤처 캐피탈의 날'(Venture Capital Day of Shenzhen) 출범식과 선전증권거래소(Shenzhen Stock Exchange, SZSE) 기술 및 IP 거래소(Technology and IP Exchange) 개장식이 벤처 캐피탈의 '생태' 양성과 전략적 신규 산업을 위한 미래의 공동 구축을 주제로 열렸다.

선전 벤처 캐피탈의 날은 선전의 고품질 경제 성장을 촉진하고, 선전을 혁신 자본을 유치하는 국제 VC/PE의 중심지로 조성하고자 제정됐다. 선전 벤처 캐피탈의 날은 광둥-홍콩-마카오 대만구까지 범위를 확장하며, 글로벌 VC 자원을 연계한다. 선전 벤처 캐피탈의 날 활동은 매월 8일에 열릴 예정이다.

VC 에코시스템에서 중요한 IP인 선전 벤처 캐피탈의 날은 선전의 혁신적인 기술, 혁신 기업 및 혁신 자본을 강조하기 위해 다양한 자원을 통합한다. 선전 벤처 캐피탈의 날은 핵심 산업, 주요 스타트업 및 획기적인 기술을 지원하고자 제정됐다. 이는 20+8 산업 클러스터로 벤처 캐피탈을 유입시키고, 선전의 고품질 발전 촉진하기 위한 것이다.

SZSE 기술 및 IP 거래소는 지식재산과 기술 성과의 시장 지향적인 가격 책정과 거래 기제를 탐색 및 개선하며, 기술 시장과 자본 시장을 연계하는 포괄적인 국가 서비스 플랫폼을 구축하고, 기술 성과의 거래, 이전 및 상업화를 위한 원스톱 서비스를 제공하고자 설계됐다.

이번 행사는 선전시 지방금융감독관리국(Local Financial Regulatory Bureau), 선전시 과학기술혁신위원회(Technology and Innovation Commission), 선전시 공업신식화국(Industry and Information Technology Bureau), SZSE 및 난산구 인민정부가 공동 개최하고, SZSE 기술 및 IP 거래소, Shenzhen FOF, Shenzhen Angle FOF, Shenzhen Media Group 및 Shenzhen New Fortune Multimedia Co., Ltd.가 조직했다.

이 행사에는 글로벌 VC 및 혁신 산업, SZSE, 상하이증권거래소, 중국자산관리협회(Asset Management Association of China), 다양한 선전 정부 부처, PE/VC, 상장 기업 및 CVC를 포함하는 금융기관, 유니콘 기업, 스타트업, 미디어 대표, VC와 산업기관의 대표 및 업계 전문가 등 150명이 넘는 대표가 참석했다.

또한, 이번 행사에서는 중국과학원 학술위원이자 선전 기반의 남방과학기술대학교(Southern University of Science and Technology) 총장인 Xue Qikun, Zero2IPO Group 설립자 겸 회장 Ni Zhengdong, CICC Capital 회장 Shan Junbao가 기조연설을 진행했다.