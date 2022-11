정의선 “기후위기·에너지빈곤 해결 위해 정책 지원·리더십 절실”

‘B20 서밋’서 기조연설…정부·기업 노력 강조

“지속가능한 에너지 솔루션으로 더 나은 미래 만들어야”

현대차그룹, G80 전동화모델 등 전기차 393대 지원

정의선 현대자동차그룹 회장이 13일 인도네시아 발리에서 열린 ‘B20 서밋 인도네시아 2022’에서 ‘에너지 빈곤 및 공정하고 질서 있는 지속가능한 에너지 전환 가속화’를 주제로 기조연설을 하고 있다. [현대차 제공]

[헤럴드경제=김지윤 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 13일 인도네시아 발리에서 열린 ‘B20 서밋 인도네시아 2022’에 기조연설자로 나서 기후변화 위기와 에너지 빈곤 문제를 해소하기 위해서는 글로벌 리더들의 강력한 정책지원이 필요하다고 호소했다.

B20 서밋은 G20 정상들의 정책협의 과정에 경제계의 정책권고를 전달하기 위한 민간 경제단체 및 기업간 협의체로, G20 정상회의 직전에 개최된다. 정 회장은 ‘에너지 빈곤 및 공정하고 질서 있는 지속가능한 에너지 전환 가속화’를 주제로 이날 기조연설에 나섰다.

정 회장은 “온실가스의 주요 원인인 화석연료에서 벗어나는 것은 지금까지도 쉽지 않았고, 앞으로도 쉽지 않을 것”이라며 “하지만 가치 있는 행동에는 언제나 어려움이 따른다는 것도 잘 알고 있다”고 서두를 열었다.

이어 기후변화 위기와 심각한 에너지 빈곤의 문제를 언급하고, 정부, 기업 등 글로벌 사회의 책임 있는 모두가 협력해 지속가능한 에너지 솔루션으로 전환해야 한다고 피력했다.

그는 “전 세계가 기후변화 위기에 직면해 있다는 것은 분명한 사실”이라며 “자동차 기업들은 지금 이 순간도 재생 에너지에 투자하고 있지만, 업계의 노력만으로는 이뤄낼 수 없고 모두가 협력해 지속가능한 에너지로의 전환을 촉진할 수 있는 해결책을 고민해야 한다”고 말했다.

또 정 회장은 “기후변화만이 지속가능한 에너지로의 전환을 가속화해야 하는 유일한 이유는 아니다”라며 “글로벌 에너지 가격의 상승으로 취약계층의 어려움은 가중되고 있고, 에너지 빈곤은 수많은 사람에게 현실적인 문제”라고 짚었다.

현대차그룹의 탄소중립 전략도 소개했다. 정 회장은 “현대차그룹은 자동차 부품구매부터 제조, 물류, 운행, 폐기 및 재활용에 이르기까지 모든 가치 사슬에서 탄소중립 전략을 추진하고 있다”며 “기업이 탄소중립 실현을 위해 새로운 자원과 기술에 적극적으로 투자할 수 있도록 글로벌 리더들의 강력한 정책 지원이 필요하다”는 의견을 제시했다.

미래 청정에너지 솔루션으로서 수소의 가능성에 대해서는 “재생에너지에는 공급이나 저장에 대한 제약 등 여러 장벽이 있지만 수소는 이 같은 문제들을 해결할 수 있다”고 설명했다. 정 회장은 “재생 에너지, 수소 등 지속가능한 에너지 솔루션을 더 빨리 도입할수록 다음 세대에게 더 나은 미래를 제공할 수 있다”며 “지금은 과감한 결단과 리더십이 절실한 시점”이라고 강조했다.

아울러 정 회장은 “현대차그룹은 앞으로도 모두를 위해 지속가능한 미래를 향한 올바른 행동(Right Move for the Right Future)을 실천해 나가겠다”고 약속하며 “지구와 우리 미래 세대를 보호하기 위한 여정에 함께 해 주길 바란다”고 말했다.

이날 B20 서밋에는 G20 정상과 장관급 인사를 비롯해 제프 베이조스 아마존 이사회 의장, 쩡위친 CATL 회장, 앤서니 탄 그랩 창업자 등 주요 기업인과 경제단체장, 국제기구 관계자 등 2000여명이 참석했다.

정 회장은 기조연설에 이어 토론 패널로 참여해 ‘인프라, 기후, 에너지 보안을 위한 지속 가능한 금융 확장’을 주제로 다른 기업인들과 의견을 교환했다.

한편 현대차그룹은 15~16일 열리는 ‘G20 발리 정상회의’에 G80 전동화 모델, 아이오닉5 등 총 393대의 전기차를 공식 차량으로 지원한다.

