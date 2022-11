스털링(Sterling), 요티(Yoti)와 제휴해 독점 휴대용 디지털 신원 확인 솔루션 전 세계 출시

뉴욕, 2022년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 스털링(Sterling, NASDAQ: STER)은 배경 및 신원 확인 솔루션을 제공하는 선도기업으로, 배경 확인을 간소화하고 디지털 신원 확인 솔루션을 확장하기 위해 디지털 신원 확인 회사인 요티(Yoti) 와 협력한다. 이 협력은 배경 확인 분야에서 스털링의 45년 이상의 전문성과 요티의 혁신적인 신원 확인 기술의 결합을 의미한다. 이 글로벌 파트너십은 유럽, 중동, 아프리카(이하 EMEA) 및 아시아 태평양(이하 APAC) 지역에서 스털링의 디지털 신원 확인 기능을 확대하고, 지원자들을 위한 개인 정보 보호 기반 휴대용 ID 개발을 앞당길 것이다.

스털링 – 요티 파트너십을 통해 독점 디지털 신원 확인 워크플로를 고용 과정에 직접 통합할 수 있게 됨으로써, 고용주는 실제 고용 전에, 다른 배경 조사를 마치기 전, 지원자의 신원 확인이 가능한, 신원 우선 접근 방식을 사용할 수 있게 된다. 이는 고용 전 확인 절차를 강화하고, 물리적 문서를 사용할 필요성을 줄이거나 없애며, 고용주와 지원자 모두에게 간소화된 채용 및 온보딩 경험을 제공한다.

더불어, 스털링과 요티를 통해 신원이 확인된 지원자들은 안전하고 재사용 가능한 디지털 신원을 쉽게 생성할 수 있게 된다. 이를 통해 신원을 한 번 확인하고 몇 초 만에 다른 사업체와 세부 정보를 공유할 수 있게 되어, 고용주와 지원자를 모두를 위해 확인 과정이 더욱 간소화된다. 개인 사용자들은 미래의 직업 기회, 연령 확인 및 신원 확인이 필요한 모든 과정에 디지털 신원을 사용할 수 있게 된다.

"당사는 디지털 신원 확인 분야의 세계적인 선도기업인 요티와 파트너 관계를 맺어, 전 세계 고용주들에게 스털링의 신원 솔루션 제품을 확대 공급할 수 있게 되어 기쁩니다."라고 스털링의 최고경영자인 조쉬 페이레즈(Josh Peirez)는 말했다. "이 파트너십은 고용 과정에서 신원 확인을 간소화 및 단순화하고 배경 확인의 정확성을 향상시키는 완전 통합된 독점 디지털 신원 솔루션을 고객들에게 제공할 것입니다."

요티의 최고경영자인 로빈 톰즈(Robin Tombs)는 이렇게 말했다: "당사는 당사의 디지털 신원 확인 기술과 스털링의 배경 확인 분야 전문성을 결합하여 혁신적이고 통합된 디지털 신원 솔루션을 만들 수 있게 되어 기쁩니다. 우리는 기업들에 가장 포괄적이고 안전하며 효율적인 채용 확인 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. '신원 우선' 접근 방식을 채택함으로써 고용주는 올바른 사람이 지원하고 있다는 확신을 가질 수 있으며 원활한 온보딩 과정의 장점을 누릴 수 있게 됩니다. 당사의 디지털 신원 확인은 배경 확인을 간소화하고 채용 과정 전반에 걸쳐 효율성을 개선할 수 있을 것입니다."

스털링과 요티는 재사용 가능한 디지털 신원 및 개인 정보 보호 표준을 중심으로 구성된 완전히 통합된 워크플로를 만들기 위해 협력해왔다. 스털링 고객사들과 그곳의 지원자들은 2023년부터 스털링이 진출한 세계 여러 지역에서 이 독특한 경험을 즐길 수 있게 될 것이며, 첫 번째 단계는 영국에서 시작된다.

이 파트너십에 대한 더 자세한 사항은 스털링 디지털 아이덴티티 허브(Sterling's Digital Identity Hub) 에서 확인할 수 있습니다.

편집자들을 위한 참고 사항:

새로운 법률에 따라 이제 신원 확인 서비스 제공업체(Identity Service Provider, 이하 IDSP)를 통해 노동권 및 DBS 확인을 디지털 방식으로 처리할 수 있게 되었다. 요티와 그 파트너사인 영국 우체국(Post Office)은 영국 최초로 인증된 IDSP가 되었다. 스털링 역시 영국 디지털 신원 및 자질 신뢰 프레임워크(UK Digital Identity & Attributes Trust Framework)에 따라 영국 노동권(UK Right to Work), DBS 범죄력 및 영국 임차권(UK Right to Rent) 확인을 할 수 있는 인증된 IDSP이다.

스털링(Sterling) 소개

스털링(Sterling, NASDAQ: STER) — 은 배경 및 신원 서비스를 제공하는 선도기업으로, 5만명 이상의 고객들이 신뢰와 안전을 기반으로 하는 사람 우선 문화를 만들 수 있도록 배경 및 신원 확인 서비스를 제공합니다. 스털링의 기술 지원 서비스는 모든 산업 분야의 기업들이 직원, 파트너 및 고객을 위한 훌륭한 환경을 만들 수 있도록 지원합니다. 스털링은 전 세계에서 사업을 운영하고 있으며, 2021년 12월 31일까지 12개월 동안 9천5백만 건 이상의 신원 확인을 수행했습니다. 당사에 대한 더 자세한 정보는 sterlingcheck.com/ 에서 확인할 수 있습니다.

요티(Yoti) 소개

요티(Yoti)는 사람들이 온라인과 대면 활동에서 신원 및 신뢰할 수 있는 자격 확인을 통해, 자신이 누구인지 더 안전하게 증명할 수 있게 해주는 디지털 신원 기술 회사입니다. 이 회사는 현재 신원 확인, 연령 확인, 문서 전자 서명, 접근 권한 관리 및 인증에 이르는 확인 솔루션을 전세계에 제공하고 있습니다. 영국에서 요티(Yoti)는 디지털 신원 사용 가속화를 위해 우체국과 협력을 통해 전국적에 퍼져있는 1만1천5백개의 우체국 지점, 온라인 서비스에 이를 적용하고 있습니다. 전 세계적으로 1천2백만 명이 넘는 사람들이 무료 요티(Yoti) 앱을 다운로드했습니다. 이 서비스는 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어 및 폴란드어로 제공됩니다. 요티는 신원 확인 서비스에 대한 ISO/IEC 27001:2013 인증과, 기술 및 조직 보안 프로세스에 대한 ISAE 3000(SOC 2) Type 2 인증을 받았습니다. 자세한 내용은 www.yoti.com 에서 확인할 수 있습니다.

