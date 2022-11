케빈오, 데뷔 5년 만의 첫 정규앨범…아내 공효진 작사

케빈오 [티캐스크이엔티 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 배우 공효진의 남편인 가수 케빈오가 데뷔 5년 만에 첫 정규앨범을 낸다. 음반엔 아내 공효진이 작사한 신곡이 담겼다.

소속사 티캐스크이엔티는 케빈오가 오는 12일 오후 6시 첫 정규앨범 ‘피시스 오브_(Pieces of _)’에 수록, 공효진이 작사에 참여한 ‘너도 나도 잠든 새벽 (Dawn)’을 공개한다고 9일 밝혔다. 음반은 오는 15일 발매된다.

첫 정규앨범에는 ‘노스사이드 1995(Northside, 1995)’, ‘더 문 앤드 스타즈(The Moon and Stars)’, ‘피시스 오브 유(Pieces of You)’, ‘렛 고(Let Go)(duet. 수란)’, ‘바보 송(Babo Song)’, ‘디어 미, 프롬 엔젤(Dear Me, from Angel)’, ‘너도 나도 잠든 새벽 (Dawn)’, ‘피시스 오브 유 (English Ver.)’가 수록돼 있다.

소속사 측은 “2017년 데뷔 이후 5년 만에 첫 정규앨범에서 케빈 오는 오랜 시간 동안 하나씩 모아 두었던 생각의 스케치들을 자신만의 스토리로 채워 완성도 높은 앨범을 선보일 예정이다”라고 소개했다.

