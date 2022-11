셀가드, 유럽 기가팩토리에서 LNMO 배터리 셀 생산을 위해 모로우와 고전압 배터리 분리기 기술에 대한 독점 공동 개발 계약 체결

노스캐롤라이나주 샬롯, 2022년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 폴리포르 인터네셔널(Polypore International, LP)의 자회사인 셀가드(Celgard, LLC)는 기쁘게도 모로우 배터리 AS(Morrow Batteries AS)와 다년간 공동 개발 계약을 체결했다고 발표했다. 셀가드는 모로우와 협력하여 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 애플리케이션용 리튬 니켈 망간 산화물(LNMO) 양극 재료를 사용하는 모로우 고전압 배터리 셀에 사용될 차세대 건식 공정 배터리 분리막을 개발, 테스트 및 상용화할 예정이다.

John Zhang, chief technology officer and chief scientific officer of Polypore International and Rahul Fotedar, chief technology officer of Morrow, meet in Norway to begin technology discussions between the two companies to further advance electric vehicle battery technology in Europe. Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV) and energy storage systems (ESS).