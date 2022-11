방탄소년단, 10년간 美 빌보드 ‘핫 100’ 정상에 6곡 올려 1위곡 최다 보유

명실상부 ‘21세기의 팝 아이콘’

[헤럴드경제 서병기 선임기자]그룹 방탄소년단의 명실상부 ‘21세기 팝 아이콘’의 위상을 입증했다.

미국 음악 전문 매체 빌보드는 최근 공식 SNS를 통해 지난 10년간 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위에 가장 많은 곡을 올린 아티스트가 방탄소년단이라고 전했다. 방탄소년단은 이 기간에 6곡을 ‘핫 100’ 정상에 올렸고, 드레이크(5곡), 아리아나 그란데와 테일러 스위프트(각 4곡), 저스틴 비버와 니키 미나즈(각 3곡)가 뒤를 이었다.

방탄소년단은 ‘Dynamite’(3회)로 한국 가수 최초 ‘핫 100’(2020년 9월 5일 자) 1위에 오른 뒤 같은 해 ‘Savage Love’ 리믹스 버전(1회)과 ‘Life Goes On’(1회)도 정상에 올려놓았다. 2021년 ‘Butter’(10회)와 ‘Permission to Dance’(1회), 콜드플레이 협업곡 ‘My Universe’(1회)까지 방탄소년단은 여섯 곡으로 총 17회 ‘핫 100’ 정상을 찍었다.

방탄소년단은 빌보드 차트에서 꾸준한 인기를 얻고 있다. 앤솔러지 앨범 ‘Proof’가 최신 차트(11월 5일 자)에서 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 52위에 자리하며 20주 연속 차트인했고, ‘월드 앨범’ 3위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 24위, ‘톱 앨범 세일즈’ 28위를 차지했다.

한편, ‘글로벌 200’에서 정국과 찰리 푸스의 협업곡 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’가 78위, ‘Dynamite’가 175위에 랭크됐고, ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘Left and Right’가 73위, ‘Dynamite’가 128위, ‘My Universe’가 134위, ‘Butter’가 176위에 자리했다.

