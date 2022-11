기술을 적용하여 초부유층의 금융 슈퍼파워를 실현하는 전 세계 디지털 패밀리 오피스 아르타 파이낸스(Arta Finance)

아르타 파이낸스(Arta Finance)는 세쿼이아캐피털 인디아, 리빗캐피탈, 코아츄 매니지먼트 및 140명 이상의 엔젤 투자자로부터 9천만 달러 이상을 모금하여 모든 사람이 패밀리 오피스 서비스를 이용할 수 있게 함으로써 초부유층의 금융 슈퍼파워를 발휘할 수 있도록 했다.

마운틴뷰, 캘리포니아, 2022년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 디지털 패밀리 오피스인 Arta Finance (아르타 파이낸스)는 오늘 미국의 공인 투자자를 시작으로 플랫폼을 공개했다. 아르타(Arta)는 지금까지 패밀리 오피스를 통해 매우 부유한 사람들만 사용할 수 있었던 액세스, 개인화 및 연결을 해제한다. 패밀리 오피스는 일반적으로 정교한 재무 전략을 사용하고 독점적인 투자 기회를 활용하는 전문가 팀을 고용한다. 아르타(Arta)는 기술을 통해 이러한 이점을 전 세계 수백만 명의 더 많은 사람들에게 제공하는 것을 목표로 한다. 잠입 모드에 있는 동안 회사는 세쿼이아캐피털 인디아, 리빗캐피탈, 코아츄와 벳시 코헨, 에릭 슈밋, 람 슈리람을 포함한 140명 이상의 기술 및 금융 전문가로부터 9천만 달러 이상을 모금했다.

아르타 파이낸스(Arta Finance)의 CEO이자 공동 설립자인 시저 셍굽타는 "우리는 강력한 금융 전략과 안전하고 행복한 미래가 초부자들의 독점이 되어서는 안 된다고 믿습니다. 모든 사람은 더 부유하고 경제적으로 여유가 있는 사람들이 하는 것과 같은 방식으로 자신의 재정적 삶을 책임질 수 있는 기회를 가져야 합니다. 그래서 우리는 우리가 가장 잘 아는 방식으로 기술을 통해 정교한 금융에 대한 장벽을 허물고 있습니다."라고 말했다.

지능형 투자, 접근 확대

아르타(Arta)의 목표는 각 회원이 자신의 재정적 미래를 책임질 수 있도록 돕는 것이다. 대체 자산에 대한 액세스를 제공하고 적격 회원의 신용 한도를 통해 유동성을 확보하며 AI를 활용하여 공개 시장에 대한 지능적인 투자를 가능하게 한다. 회원들은 또한 자신의 부를 보호하고 향유하는 데 도움을 줄 수 있는 Arta의 금융 및 라이프스타일 전문가 생태계에 연결된다. 회사는 재정적 조언을 찾는 사람들에게 종종 직면하게 되는 관리 간접비, 영업적 이해 상충, 투박한 UI 및 눈에 띄는 비용을 없애면서 이 작업을 수행한다.

뱅코프(Bancorp)의 설립자이자 전 CEO이자 FinTech Masala의 회장인 벳시 코헨은 "Arta는 자산 관리를 추구했지만 지금까지 올바른 플랫폼을 찾지 못한 사람들에게 혜택을 주기 위해 기술의 힘을 활용하고 있습니다. 더 쉽고 빠르고 완벽하게 접근함으로써 Arta는 이러한 고객의 요구에 부응했습니다. 기술에 대한 깊은 지식을 갖춘 일류 팀이 이끄는 Arta는 흥미진진한 여정의 시작점에 있습니다. 저는 회원이 되고 싶습니다."라고 말했다.

아르타(Arta)는 회원이 사모 펀드와 같은 대체 자산에

금융의 미래는 기술

과거에 아르타(Arta) 팀은 구글에서 핀테크 제품을 이끌고 수십억 사용자 및 수십억 달러 제품을 관리하고 퀀트 헤지 펀드를 설정 및 운영했으며 0에서 1억 사용자까지 다양한 신제품을 도입했다. 아르타(Arta)와 함께 팀의 임무는 기술을 활용하여 개인 금융을 단순하고, 접근 가능하고, 아름답게 만드는 것이다. 물론 약간의 재미도 있다.

지난 1년 동안 아르타 파이낸스(Arta Finance)는 MoneyMinx.com을 인수하고 설립 지분의 2%로 아르타 파운데이션(Arta Foundation)을 설립했으며 기술 및 금융 분야의 유명 인사들로부터 투자를 받았다.

세쿼이아캐피털 인디아의 샤일렌드라 싱 전무이사는 "아르타 파이낸스(Arta Finance)가 글로벌 핀테크 분야에서 해결되지 않은 거대한 문제를 선택했습니다. 카이사르와 팀은 수십억 명의 인터넷 사용자가 사용하는 여러 첨단 제품을 구축한 데 있어 독보적인 성과를 거두었습니다. 우리가 파트너 관계를 맺은 다른 많은 소비자 핀테크 회사와 마찬가지로 이 회사도 오늘날 존재하는 것보다 더 사용자 중심적인 접근 방식, 더 즐거운 사용자 경험, 더 원활하고 확장 가능한 플랫폼이 필요합니다. 영감을 주는 임무를 수행하는 아르타 파이낸스(Arta Finance) 팀과 함께 이 여정에 참여하게 되어 기쁩니다."라고 말했다.

"아르타(Arta)의 디지털 포워드 접근 방식은 이전에 수백만 명의 사람들이 파악하지 못했던 새로운 투자 기회를 열어주는 것입니다. 우리는 더 많은 사람들이 부의 목표를 달성할 수 있도록 돕기 위해 아르타(Arta)의 사명을 확장할 기회를 보고 있습니다."라고 코아츄의 총괄 파트너인 미카엘 길로이가 설명했다.

"아르타(Arta)에 대해 우리를 흥분시키는 것은 두 가지 중요한 라인에 대한 이해의 깊이입니다. 첫 번째는 금융 서비스의 복잡성과 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 정보에 보다 투명하게 액세스할 필요성입니다. 둘째, 주변에 최고의 기술을 사용하여 자동화하는 것입니다. 아르타(Arta)에서 우리는 둘 중 최고를 찾습니다. 그들은 소비자를 이해하고 고통을 이해하며 최고의 기술로 작업한 경험이 있습니다. 우리는 그들이 자본과 자산에 대해 모든 사람이 생각하는 방식에 어떻게 영향을 미치고 변화시킬 수 있는지 보게 되어 기쁩니다."라고 리빗 캐피털의 설립자인 미키 말카가 말했다.

(거의) 끝난 기다림

아르타(Arta)는 전 세계와 모든 사람을 위해 제작되었지만 공인 투자자를 위해 오늘 미국에서 처음 출시된다. 필요한 규제 승인을 받으면 다른 국가 및 투자자 부문으로의 확장이 계속된다. 회원을 위한 글로벌 대기자 명단이 지금 열려 있다.

아르타 파이낸스(Arta Finance)에 대해 자세히 알아보거나 초대를 요청하려면 www.artafinance.com 사이트를 방문하십시오.

아르타 파이낸스 (Arta Finance) 소개

Arta Finance (아르타 파이낸스)는 세계를 위한 디지털 패밀리 오피스입니다. 아르타 파이낸스(Arta Finance)는 더 많은 사람들이 지금까지 초고액 자산가의 영역이었던 금융 슈퍼파워의 지위를 얻을 수 있도록 권한을 부여합니다. 미국 SEC에 등록된 투자 고문인 아르타 파이낸스(Arta Finance)는 AI와 머신 러닝을 활용하여 사모 펀드, 벤처 캐피털, 부동산을 포함한 공개 시장 주식 및 대체 투자에 대한 지능적인 투자를 가능하게 하고 모든 구성원이 자신의 고유한 목표 자산을 발전시킬 수 있도록 금융 전문 지식에 액세스합니다. 전 구글 임원 및 연구원 팀이 설립한 아르타(Arta)는 세쿼이아캐피털 인디아, 리빗 캐피털, 코아츄 및 140명 이상의 기술 및 금융 전문가의 지원을 받고 있습니다. 아르타(Arta)에 대한 더 자세한 내용은 artafinance.com 사이트를 참조하십시오.

중요 공개 정보

이 문서는 정보 제공만을 목적으로 하며 유가 증권을 매매하기 위한 제안이나 권유가 아닙니다. 투자에는 원금 손실 가능성을 비롯한 위험이 따릅니다. 아르타 파이낸스(Arta Finance)에서 제공하는 전략 및 서비스가 성공하거나 다른 전략 및 서비스를 능가한다는 보장은 없습니다.

여기에 표현된 모든 의견은 이 문서 날짜를 기준으로 작성자 또는 인용된 개인의 판단을 구성하며 통지 없이 변경될 수 있습니다. 동향, 시장 상황 및 저자 또는 인용된 개인의 경험이나 전문성에 관한 진술을 포함하여 작성된 진술은 현재의 기대, 추정, 의견 및/또는 신념을 기반으로 한 사실이 아닙니다. 아르타 파이낸스(Arta Finance)의 요청으로 승인이 제공되었습니다.

과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 여기에서 논의된 투자는 특정 투자 목표 및 재무 상태에 따라 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자자는 아르타 파이낸스(Arta Finance)에 투자하기로 결정하기 전에 자신의 목표, 위험 프로필 및 상황의 맥락에서 논의된 각 투자를 독립적으로 평가해야 합니다.

