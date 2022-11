전 세계 어업과 관련해 매년 1십만명 이상이 사망한다는 새로운 연구 결과 나와

불법 조업, 남획 및 기후 변화 때문에 세계에서 가장 위험한 직업 중 하나인 어부의 사망률 높아져

워싱턴, 2022년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 한 새로운 연구 에 의하면 어업 관련 사망이 매년 1십만건 이상 발생한다고 한다. 매일 300명에 달하는 어부가 사망한다—이전의 모든 연구들보다 훨씬 높은 수치—고 어업 안전 재단(FISH Safety Foundation , 이하 FSF)이 퓨 자선기금(The Pew Charitable Trusts) 의 의뢰를 받아 실시한 연구는 밝혔다.

Industrial-scale illegal fishing drives overfishing and subsequent economic pressures that fuel smaller-scale illegal, unreported, and unregulated activities.