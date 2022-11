동남아시아 디지털 경제, 미화 3천억 달러 규모로 성장 예상

-- 기업의 성장 기회 창출과 함께 위험성도 초래

(싱가포르 2022년 11월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 결제 플랫폼 2C2P[https://2c2p.com/ ]와 결제 및 사기 방지 전문가를 위한 글로벌 멤버십 협회 Merchant Risk Council[ https://merchantriskcouncil.org/?utm_source=referral&utm_campaign=SEA-report&utm_medium=press-release&utm_id=2c2p.com ](MRC) 의 이 의뢰한 새로운 IDC 보고서에 따르면, 급성장하는 동남아시아 지역의 디지털 경제가 2026년까지 미화 3천억 달러를 넘어설 것으로 예상된다고 한다. 디지털 결제는 계속해서 기업에 엄청난 성장 기회를 제공할 전망이다.

반면, 새로운 위협과 취약성은 사기 위험을 높이고 있다. 빠르게 진화하는 이 분야에서 대처하기 위해, 기업은 적절한 결제 기술과 보안 혁신을 활용해 성장을 최적화함으로써 사기로부터 기업 스스로와 고객을 보호해야 한다.

IDC Infobrief '2022년 동남아시아의 구매 및 결제 방식: 새로운 기회, 연결성 및 위험(How Southeast Asia Buys and Pays 2022: New Opportunities, Connectivity, and Risks' [https://go.2c2p.com/2c2p-infobrief/ ])'은 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 및 베트남 전역에서의 새로운 기회와 위험을 설명한다.

결제와 관련된 주요 하이라이트:

- 디지털 경제 지출은 2026년까지 121% 증가하고, 디지털 결제는 2020년에 80%였던 디지털 결제는 2026년에 전체 디지털 경제 결제의 92%까지 증가할 전망

- 2026년까지 동남아시아 전체 인구의 62%에 달하는 4억2천600만 명의 사용자가 모바일 지갑을 사용할 전망

- 선구매 후지불(Buy Now Pay Later, BNPL) 방식은 2021년 대비 3.5배 증가한 98억 달러를 기록하며, BNPL 지출이 확대되면서 중요성도 커짐

- 실시간 결제액(Real-time-payments, RTP)은 2021년에서 2026년 사이에 거래액이 미화 1조4천286억 달러에서 12조9천787억 달러로 8배 증가하며, 향후 동남아시아 지역의 결제 환경을 형성할 것

- 2021년 동남아시아 인터넷 사용자 4명 중 1명은 사기의 희생자였다.

기업이 모바일 지갑, RTP 및 BNPL 등과 같은 새로운 결제 방법을 지원해야 하는 필요성으로 인해, 결제 관리 및 운영의 복잡성이 지속되고 있다. 각 동남아 시장에서 결제가 사용되는 방식에서도 고유한 특성과 그에 따른 고유의 취약성이 있다. 이 지역에서 운영되는 모든 기업은 고객에게 올바른 결제 선택권을 제공하기 위해 높은 수준의 국소화 및 그에 대한 이해도가 필요하다. 이와 함께, 이러한 시장의 다양성과 다양한 위험 수준을 고려해 악의적인 행위자는 미세한 조정을 통해 약점을 파고들고 있다.

IDC Infobrief는 2022년 결제 파트너를 선정하는 데 있어 5가지 권장 사항을 제시한다.

- 특히 국가 간 결제에서 아세안 내 지역에 뛰어난 지원 제공

- 지역의 복잡성에 익숙할 것

- 새로운 위협을 인지하고 대응하는 능력

- 더욱 정확한 인증을 위한 기술 제공

- 최신 위협 및 모범 사례를 잘 파악하기 위한 글로벌 통찰력

MRC의 CEO Julie Fergerson은 "동남아시아 지역은 디지털 경제가 계속해서 새로운 성장을 거듭함에 따라 장밋빛 전망으로 가득하다"며, "그러나 성장과 함께 이 지역의 기업과 소비자를 위협하는 새로운 사기 위협이 부상하고 있다"고 말했다. 그녀는 "기업은 사기꾼의 위협에 대처할 탄력적인 조치를 시급히 개발해야 할 것"이라면서 "이번 IDC Infobrief는 기업의 성장 여정을 지원할 최고의 결제 파트너를 식별함으로써 사기 위험을 줄이는 적절한 방법을 강조한다"고 설명했다.

2C2P의 설립자 겸 CEO Aung Kyaw Moe는 "2C2P는 이 귀중한 보고서를 의뢰하기 위해 MRC와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "이 보고서가 동남아시아 전역의 기업이 더욱 안전하고 위험 없이 성장할 수 있도록 지원하기를 희망한다"고 밝혔다. 이어 그는 "이 지역의 디지털 경제가 확장되고 더 복잡해짐에 따라, 기업은 새로운 사기와 취약성에 노출될 수밖에 없을 것"이라면서 "2C2P는 이 다양한 지역에서 원활하고 안전한 결제를 유지함으로써 고객과 가맹점을 안전하게 보호하는 한편, 손쉬운 디지털 결제를 제공하기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

MRC는 2000년에 출범했으며, 업계 발전의 최전선에서 전자상거래 사기에 지속해서 맞서 싸우고 있다.

