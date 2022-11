방탄소년단 RM “내가 외교관인가? 혼란스러웠다”…UN 연설 심경

미국 유명 음악지 롤링스톤이 홈페이지에 게시한 사진. 그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM과 미국 팝스타 퍼렐 윌리엄스[롤링스톤 공식 홈페이지]

[헤럴드경제=박로명 기자] "K팝 밴드로서 UN에서 연설하거나 미국 대통령을 만날 때 혼란스러웠다. '내가 외교관이라도 된 건가'라고 자문하기도 했다."

그룹 방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 미국 팝스타 퍼렐 윌리엄스와 만나 대화하면서 털어놓은 이야기다.

미국 유명 음악지 롤링스톤은 1일(현지시각) RM과 윌리엄스가 지난 9월 미국 로스앤젤레스(LA) 현대미술관에서 만나 진행한 대담을 보도했다.

보도에 따르면 RM은 이 자리에서 공인으로서 부담감을 솔직하게 말했고, 윌리엄스는 RM에게 "그런 의심이 들 땐 오히려 (사회적 역할에) 더 매진할 때 보다 편히 잠들 수 있다"고 조언했다.

윌리엄스는 공인의 자격과 책임감에 의문이 들 때 그런 생각에 잠식될수록 부정적인 에너지만 더 커진다고 말했다.

윌리엄스는 RM과 방탄소년단이 선보여온 무대들에 존경심을 표하고는 압도적이고 강렬한 무대를 마친 뒤 후유증을 어떻게 받아들이는지 물었다.

이에 대해 RM은 "팬들은 콘서트 단 하루를 위해 공연장에 온다"며 "그래서 난 그들에게 최고의 밤을 선사해야 한다"고 답했다.

RM은 "때때로 우울하기도 하고 (공연장에서 느낀) 에너지에 잠식될 때도 있지만 음악을 사랑하고, 팬들의 사랑을 사랑하기에 이를 받아들이려고 노력한다"고 덧붙였다.

윌리엄스는 자신의 새 앨범 프로젝트 '프렌즈'(Phriends)를 제작하면서 방탄소년단과 원격으로 함께 작업한 사실을 공개했다. 그는 "결과물은 아주 놀라웠다"며 " (방탄소년단에) 매우 감사하다"고 말했다.

윌리엄스는 RM의 솔로 음반 제작에 자신의 도움이 필요한지 물었고, RM은 "15년 동안 당신을 필요로 했다"며 웃었다.

윌리엄스는 래퍼 스눕독과 협업한 '드롭 잇 라이크 잇츠 핫'(Drop It Like It's Hot)과 '해피'(Happy) 등으로 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 1위를 차지했던 미국의 대표적인 팝스타다.

그는 미국 유명 래퍼 제이지나 팝스타 브리트니 스피어스와도 협업하는 등 작곡과 제작에도 뛰어난 역량을 갖췄다.

