Taimei Technology, TRUSTe Enterprise Privacy Certification 획득

-- 개인정보보호 분야 강화

(상하이 2022년 11월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 생명과학 산업을 위한 디지털 운영 플랫폼 Taimei Technology가 개인정보보호 솔루션 부문의 글로벌 선도기업인 TrustArc로부터 TRUSTe Enterprise Privacy Certification을 받았다고 발표했다. 이 인증은 디지털 시대로 들어서는 고객에게 보안과 안정감을 제공하며, 개인정보보호 분야에서 Taimei의 세계 선도적인 기술 및 관리 역량을 나타내는 증거다.

TRUSTe Enterprise Privacy Certification 프레임워크 기준은 EU의 GDPR 개인정보보호 시스템, APECT 개인정보보호 프레임워크, ISO 27001 정보보안경영시스템과 더불어 그 외 국제적으로 인정받는 규칙 및 규정을 기반으로 한다. TRUSTe의 포괄적인 감사와 엄격한 기준은 데이터 수집과 처리 절차, 데이터의 필요성, 데이터 공개와 국경 간 전송, 사용자 권리를 비롯해 14개 영역을 포괄적으로 다룬다. TRUSTe는 개인정보보호 준수 인증 부문에서 높은 명성을 얻었으며, 전 세계적으로 1천500개 이상의 유명 기업에 개인정보보호 인증 서비스를 제공한다.

Taimei Technology는 항상 정보 보안과 사용자의 개인정보보호를 중시하며, 핵심적인 인증과 시스템의 인프라 구축 측면에서 끊임없이 중요한 돌파구를 마련해왔다. Taimei Technology는 지금까지 DNV GL이 발행하는 4가지 ISO 시스템 인증을 획득했다. 여기에는 ISO27001:2013 정보보안경영 인증, ISO27701:2019 개인정보 관리체계 인증, ISO27017:2015 클라우드 서비스 정보보호 관리체계 인증, ISO27018:2019 공공 클라우드 개인정보보호 및 관리 시스템 인증 등이 있다.

Taimei Technology는 CDISC 인증 및 WHO-UMC 인증을 받은 공급업체이자 중국 정보통신연구원(Chinese Academy of Information and Communications Technology, CAICT)의 우수한 보안 및 신뢰받는 데이터 플랜의 첫 회원사 중 하나다. Taimei Technology는 설립 후 높은 규제 준수 기준을 유지했으며, Dun & Bradstreet (D&B)의 비즈니스 신용 보고서에서 우수한 점수를 받았다. 또한, Taimei는 ISO IT 서비스/정보 보안/품질/개인정보/번역 서비스 관리 인증, 지식재산관리시스템 인증, 공안부의 정보보안 레벨 3 인증, CAICT Trusted Cloud SaaS 인증을 받았을 뿐만 아니라, 보안, 준비, 기밀성 및 개인정보보호라는 4가지 핵심 영역에서 SOC 2 Type 1 평가도 통과했다.

Taimei Technology는 정보보안 시스템을 계속 강화하고, 혁신을 위해 혁신업체들과도 계속 협력할 예정이다.

Taimei Technology 소개

Taimei Technology는 생명과학 산업을 위한 디지털 운영 플랫폼이다. Taimei Technology는 중국, 아시아태평양, 유럽, 미국 및 기타 국가/지역에서 사업을 운영하며, 제약업체(후원사)/CRO/현장을 대상으로 임상 연구, 약물 감시 및 제약 마케팅 분야의 혁신적인 기술 솔루션을 제공한다.

문의: https://taimei.com/en/