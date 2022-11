GAC의 신규 유럽 연구개발센터, 혁신 강화 및 인재 풀 확장 도모

(광저우, 중국 2022년 11월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 GAC 그룹이 이탈리아 밀라노에 GAC 유럽 연구개발센터(유럽 연구개발센터)를 설립했다고 발표했다. 세계화를 향한 GAC의 지속적인 사명의 일환으로 설립된 이 유럽 연구개발센터는 GAC의 확장 전략으로 달성한 또 다른 역사적인 성과다. 이 허브는 주요 공급업체와 연구개발 부문 협회를 포함해 세계 최고의 산업 자원을 모으고, 전반적인 혁신과 디자인 역량을 강화하기 위해 전 세계적으로 우수한 에코시스템을 구축할 예정이다.

밀라노 시설은 GAC가 해외에서 연구개발 계획을 이행하는 데 중추적인 역할을 할 전망이다. GAC의 장기적이고 전략적인 행동인 "디자인을 우선하면 다른 분야는 따라온다(Design First, Other Fields to Follow)"에 따라, 팀은 콘셉트카와 사전 생산 모델의 디자인에서 기대되는 연구에 우선순위를 두고, 후기 단계에서 신흥 기술 분야를 탐색할 계획이다.

GAC 연구개발센터 부사장 Zhang Fan은 "디자인은 가장 중요한 가치 중 하나이며, 오늘날 시장에서 고객의 주요 결정 요소"라고 밝혔다. 그는 "자사는 강력한 문화 및 창의적인 정체성을 보유한 밀라노를 자사의 첫 유럽 디자인 허브로 선택했다"며, "밀라노의 문화 및 창의적인 정체성은 운동 개념, 혁신 및 스타일과 디자인 유산을 결합한다"고 설명했다.

GAC Advanced Design Europe 이사 Stephane Janin이 밀라노에 들어서는 신규 시설의 운영을 감독할 예정이다. Janin 이사는 디자인 산업에서 '콘셉트카 마스터'로 불리며, 르노 콘셉트카 부서를 지휘한 경험이 있다.

Janin 이사는 중국과 미국의 GAC 디자인 스튜디오 직원들이 합류하는 '메이드 인 유럽(Made in Europe)' 인재팀을 이끌 예정이다. 이들은 협력을 통해 밀라노의 창작 커뮤니티에서 활발한 역할을 수행하고, 세계적인 수준에 혁신적인 아이디어와 관행 교류를 촉진할 예정이다.

GAC MOTOR는 새 팀의 지원을 받아 유럽의 세련된 문화와 인재뿐만 아니라, 유럽의 방대한 생산 경험, 연구개발 네트워크 및 진보적인 디자인 관점을 활용해 자사 자동차의 매력과 인식 가치를 최대한 높일 예정이다.

GAC MOTOR는 2022년 1~9월 기간에 전년 대비 84% 증가한 23,544대의 자동차를 수출했다. GAC MOTOR는 국제 시장에 진출한 후 28개 이상의 국가와 지역에서 해외 유통 시스템 네트워크를 구축했다.

자동차 산업의 높은 수출 잠재력을 고려할 때, GAC 유럽 연구개발센터는 이제 GAC 브랜드가 확보하게 될 다양한 자원을 바탕으로 해외 고객에 대한 더욱 심층적인 접근성을 보유할 진귀할 기회를 제공할 전망이다.