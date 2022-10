APEC 5개국 중 홍콩과 싱가포르가 그린 핀테크 발전 주도

-- 조사 결과, 그린 핀테크의 성장 도모에 정부 지원과 인재 개발이 매우 중요한 것으로 나타나

(홍콩 2022년 10월 28일 PRNewswire=연합뉴스) ESG 및 지속가능성 교육 기업 GoImpact가 홍콩중문대학교 경영대학원(Chinese University of Hong Kong Business School, CUHK 경영대학원)과 함께 'Exploring the Green Fintech Ecosystem in Asia: Insights from Five Economies in APEC'이라는 조사 보고서의 결과를 발표했다. 이 조사에 따르면, 정부 지원이 그린 핀테크의 발전을 촉진하는 데 있어 중요하고 필수적인 역할을 수행하며, 인재 부족은 이 지역 5개국에의 공통된 우려 사항이라고 한다.

환경, 금융, 기술이라는 3가지 요소를 기반으로 한 이 산업 보고서는 그린 핀테크를 더 나은 환경 결과를 제공하는 그린 기술을 이용하는 금융 활동으로 정의한다.

홍콩, 인도네시아, 한국, 싱가포르 및 태국 등 APEC 5개국의 산업 전문가들은 정책입안가들을 대상으로 그린 핀테크가 번성하는 데 도움이 되는 환경을 확립할 것을 촉구했다. 이들 전문가에 따르면, 정부는 스타트업이 이 지역에서 발전할 수 있도록 인센티브 제도를 도입하고, 지속가능한 규제 체제를 마련해 공개, 보고 및 한계점을 지시함으로써 변화를 주도할 수 있다고 한다.

또한, 이 조사는 금융기관이 수익, 사람, 지구라는 3가지 핵심을 달성하기 위해 지속가능한 의제를 수용해야 한다고 제시했다. 이 조사는 현재의 경쟁적인 은행 환경과 세계적인 그린 인재 부족을 고려할 때, 금융기관은 지속가능성 의제를 도모하기 위해 사내에서 더 많은 지속가능성 인재를 개발하는 데 사업 에코시스템에서 독특한 입지를 활용해야 한다고 추가로 설명했다.

이 조사는 데스크 리서치, 인터뷰 및 그린 핀테크 스타트업, 정부 및 준정부 기관, 그린 핀테크 관련 협회, 금융기관이 참여한 포커스 그룹 논의를 통해 선별한 APEC 5개국에서 녹색 금융을 도모하는 데 핀테크의 역할과 관련된 정책, 시장 및 기회를 조사했다.

이 조사의 핵심 결과를 포함하는 보도자료 전문은 아래 웹사이트에서 다운로드받을 수 있다.

https://www.bschool.cuhk.edu.hk/press-releases/exploring_the_green_fintech_ecosystem_in_asia_insights_from_five_economies_in_apec