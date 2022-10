Xinhua Silk Road "창사, 싱샤 정신과 더불어 고품질 발전 추구"

(베이징 2022년 10월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 중부 후난성 창사시 동쪽에 위치한 창사현(싱샤)가 창사경제기술개발지구(Changsha Economic and Technological Development Zone) 출범 30주년을 맞아 '싱샤 정신'을 추진한다.



사진: 중국 중부 후난성 창사시 동부에 위치한 창사현(싱샤)

싱샤 정신은 사람들의 생활을 중시하고, 비즈니스 환경을 개선하며, 실물 경제를 위한 지원을 확대하고, 혁신에 우선순위를 둘 것을 강조한다.

수년 동안 싱샤 정신은 창사현의 발전을 추진한 주요 동력원이었다.

-- 사람들의 생활을 중시

창사현은 사람들의 생활 개선을 위한 노력을 아끼지 않았다.

지난 세월 창사현은 연간 재정 자금 증가분의 80%를 인민 생활 지원을 위해 사용해야 한다고 주장했다.

창사는 15년 연속으로 중국에서 가장 행복한 도시로 선정됐다.

-- 비즈니스 환경 개선

창사현은 비즈니스 환경을 꾸준히 개선했으며, 산업 발전을 위한 견고한 토대를 구축했다.

2021년 창사현은 비즈니스 환경 평가에서 후난성의 현급 도시 중 1위에 올랐다.

창사현 정부는 기업을 위해 편리한 24시간 서비스를 제공하고자 행정 승인 절차를 간소화하고, 온라인 기업 서비스를 업그레이드했다. 한 예로, 보쉬와 창사경제기술개발지구 간의 협력 프로젝트 승인에 불과 6시간밖에 걸리지 않았고, SAIC 폭스바겐은 창사현에서 온라인으로 대지 선정을 마쳤다.

-- 실물 경제 위한 지원 확대

창사현은 후난성 산업의 큰 동력원이다. 지난 30년 동안 창사현은 실물 경제를 매우 중시하고, 낙후된 농촌 현에서 중국에서 가장 번성하는 상위 5개 현 중 하나로 역사적인 도약을 달성했다.

창사현은 첨단 제조 및 기술 혁신 부문에서 강력한 새로운 개방의 고지로 변신하고자 노력을 아끼지 않고, 구체적인 단계를 밟았다. 또한, 이곳에 정착할 수많은 대형 제조업체를 유치했다.

Sany Heavy Industry Co., Ltd., Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 등 기타 국제적으로 유명한 제조업체가 창사현에서 사업을 시작했고, 이곳에서 더욱 강력하게 발전 및 성장했다.

-- 혁신 우선

그뿐만 아니라, 창사현의 비약적인 발전의 열쇠는 혁신이다.

창사현은 지난 30년 동안 첨단 기술기업의 육성에 박차를 가하고, 창사현에 정착한 기업을 위해 전면적이고 전체적인 산업 체인 및 맞춤형 육성 서비스 기제를 구축했다.

중국의 전형적인 18개 개혁 및 개방 지역 중 한 곳인 창사현은 제도적 혁신 측면에서 후난성의 자유무역 시범지구의 선구자가 되고자 노력했으며, 12가지 제도적 혁신 성과를 달성했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/330730.html