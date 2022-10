방탄소년단 진

[헤럴드경제=이명수 기자]방탄소년단 진이 아르헨티나 공연을 마치고 돌아와서 바로 입영연기 취소를 신청한다.

스포츠조선에 따르면, 진은 28일(현지시각) 콜드플레이 월드투어 'MUSIC of the SPHERES'의 아르헨티나 공연에 스페셜 게스트로 참여해 콜드플레이와 함께 'The Astronaut' 무대를 선보인 후 귀국하자마자 입영연기 취소를 신청하는 것이다.

앞서 방탄소년단 소속사 하이브는 "진이 이달 말 입영 연기 취소를 신청하고 이후 병무청의 입영 절차를 따를 예정"이라며 "다른 멤버도 각자의 계획에 따라 순차적으로 병역을 이행할 예정"이라고 공시한 바 있다.

1992년생으로 만 30세인 진은 지난 2020년 개정된 병역법에 따른 문화체육관광부 장관의 입영연기 추천을 받아 올해 말까지 입영이 연기된 상태다.

husn7@heraldcorp.com