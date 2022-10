기아, 월드컵 연계 브랜드 캠페인 전개…유망주 선발도

오피셜 매치볼 캐리어 참가 ‘매치볼 드림’

차범근・이영표 등 함께 5명의 유망주 선정

승용 297대・버스 70대 등 367대 차량 전달

기아의 월드컵 마케팅 캠페인의 히어로 카로 선정된 ‘EV6 GT’. [기아 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 국제축구연맹(FIFA)의 공식 후원사인 기아가 본격적인 글로벌 마케팅에 나선다.

기아는 26일 ‘2022 FIFA 월드컵’을 맞이해 글로벌 브랜드 캠페인을 진행하고, 공식 차량을 제공해 대회 운영을 지원한다고 밝혔다.

글로벌 브랜드 캠페인은 월드컵이 종료되는 12월 18일까지 약 2개월간 진행된다. 24일 공개한 브랜드 영상은 공식 웹사이트와 인스타그램, 유튜브 등 기아의 글로벌 소셜 미디어에서 볼 수 있다.

고객 참여형 캠페인 ‘#기아인스파이어투게더’도 마련했다. 국내외 축구팬들이 대회 기간 각국의 대표팀 응원 영상을 개인 SNS에 올리면 우수 사례를 기아의 공식 SNS 계정에 게시하거나 월드컵 경기장 전광판에 상영하는 행사다.

기아는 또 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고, 선수진과 함께 입장하는 ‘오피셜 매치볼 캐리어’에 참가할 어린이를 선발해 월드컵에 보내주는 프로그램을 운영한다. 해당 프로그램은 국내 기업 가운데 최초 사례다.

월드컵 ‘오피셜 매치볼 캐리어’ 참가를 기대하고 있는 어린이. [기아 제공]

국내에서는 ‘오피셜 매치볼 캐리어’로 활약할 한국 축구 유망주의 선발 과정과 월드컵 활동을 소개하는 ‘매치볼 드림(Match Ball Dream)’ 캠페인을 진행한다. 이를 위해 최근 최상위급 유망주로 꼽히는 5명을 선발했다.

훈련부터 선발까지 모든 과정에는 차범근 전 국가대표 감독을 비롯해 이영표, 조원희, 김병지 등 전 축구 국가대표가 감독으로 참여했다. 어린이들의 이야기는 콘텐츠로 제작해 9편의 에피소드로 공개할 예정이다.

더불어 기아는 대회 기간 각국 대표팀 선수단, VIP 및 대회 관계자들에게 최상의 편의를 제공하고자 승용 297대, 버스 70대 등 총 367대의 대회 공식 차량을 지원한다. 특히 월드컵 역사상 최초로 ▷EV6 GT-Line(30대) ▷쏘렌토 플러그인 하이브리드(30대) ▷니로 플러그인 하이브리드(20대) 등 총 80대의 친환경차를 대회 공식 차량으로 전달한다.

류창승 기아 고객구매경험사업부장(전무)은 “기아는 월드컵을 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 하나의 거대한 문화적 움직임이라고 생각한다”며 “‘그 무한한 능력. 우리 모두에게 있습니다(Inspiration. It’s in all of us)’라는 기아의 메시지처럼 전 세계 축구팬들이 월드컵을 통해 무한한 가능성과 꿈을 되찾길 바란다”고 말했다.

2022 월드컵 개막전이 열리는 알 바야트(Al Bayt) 경기장 앞에 서 있는 기아 공식 차량. [기아 제공]

