Sinopec, 쓰촨 분지에서 대규모 셰일 가스 발견

캄브리아기 Qiongzhusi 층에서 첫 돌파구

(베이징 2022년 10월 25일 PRNewswire=연합뉴스) Sinopec Southwest Oil & Gas Company of China Petroleum("Sinopec Southwest") & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")이 쓰촨 분지에 만들어진 탐사 유정 Jinshi 103HF에서 새로운 셰일 가스 매장량을 발견했다. 일일 천연가스 생산량이 258,600㎥, 평가된 자원 용량이 3천878억㎥에 달하는 이 유정은 중국의 셰일 가스 탐사에서 중대한 돌파구이자, 캄브리아기 Qiongzhusi 층에서 나온 첫 발견이다. 이 발견으로 셰일 가스 매장량이 크게 확장됐고, 쓰촨 분지에서 셰일 가스 탐사와 생산이 더욱 촉진될 전망이다.



