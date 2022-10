램리서치, 반도체 기술 및 이상의 영역에서 미래의 혁신가들에게 영감을 주기 위해 FIRST Global에 1천만 달러 기부 약속

캘리포니아 프리몬트, 2022년 10월 25일 /PRNewswire/ -- 램리서치(NASDAQ: LRCX)는 전 세계적으로 전환 학습(Transformative learning)을 가능하게 하기 위한 노력의 일환으로, 로봇공학을 통해 모든 국가의 젊은이들에게 과학기술 리더십과 혁신에 대한 의식을 고취하는 비영리 단체, FIRST® Global에 1천만 달러($10 million, 한화 약 140억 원) 기부를 발표했다. 해당 기부금은 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 분야의 다양한 미래 인재를 양성하려는 램리서치의 노력을 한층 드높이고 증폭하는 데 도움을 줄 것이며 3년에 걸쳐 지급될 예정이다.

이러한 계획은 10월 16일 스위스 제네바에서 열린 FIRST Global의 대표 연례행사인 '2022 FIRST Global Challenge' 무대에서 올해 행사의 골드 후원사인 램리서치의 수석부사장이자 최고기술책임자인 리차드 갓초(Richard Gottscho, executive vice president and chief technology officer)가 발표했다. First Global Challenge(퍼스트 글로벌 챌린지)는 180개국 이상에서 선발된 고등학생 참가자들이 함께 협력하여 세계에서 가장 시급한 현안을 해결하고 STEM 교육의 중요성, 흥미, 적용 가능성을 구현하는 솔루션을 만들어 내는 국제 로봇 대회이다. 램리서치의 기부금은 2025년까지 해당 챌린지를 지원하는 데 사용된다.

리차드 갓초는 "FIRST Global은 세계 무대에서 혁신적인 학습의 장을 열고 있다"라며 "First Global Challenge(퍼스트 글로벌 챌린지) 대회는 반도체 산업뿐만 아니라, 더 넓게는 우리 사회가 직면한 과제를 해결하는 데 필요한 비판적 사고를 널리 알리고 육성할 수 있는 중요한 기회이다. 램리서치는 FIRST Global과 협력하여 미래의 혁신가와 반도체 전문가들의 영감을 자극하고 고무하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다."라고 말했다.

FIRST Global의 설립자 딘 카멘(Dean Kamen)은 "FIRST Global은 젊은이들이 어디서나 과학과 기술을 이용할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 설립되었다."라며, "당사는 램리서치와의 파트너십을 통하여 이번 대회에 기술 리더의 전문 지식을 도입함으로써 전 세계 참가자들에게 창의성을 불러일으키고 의미 있는 학습 경험을 개발하게 된 것에 보람을 느낀다."라고 밝혔다.

램리서치 파운데이션의 FIRST Global을 위한 후원은 올해 초 발표된 램리서치의 새로운 사회적 영향 프레임워크, "함께 이루는 혁신(Powering Breakthroughs Together)" 목표 실천에 따라 진행됐다. 또한 램리서치는 의미 있는 영향력을 발휘하기 위한 노력의 일환으로, 지역 커뮤니티를 강화하고, 미래의 혁신자들에게 영감을 주고 교육하며, 더 포용적인 사회를 육성하는 데 초점을 맞추고 있다. FIRST Global과의 파트너십은 호기심과 영감을 통해 학습 능력에 획기적인 돌파구를 마련함으로써 혁신적인 전환 학습의 기회를 추진하려는 램리서치의 노력과 완벽하게 일치한다.

램리서치 소개

Lam Research Corporation (NASDAQ: LRCX)은 반도체 산업에 혁신적인 웨이퍼 제조 장비 및 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 공급 업체이다. 램리서치의 장비와 서비스를 통해 고객은 더 작고 우수한 성능의 장치를 구현할 수 있다. 사실상 오늘날 거의 모든 최첨단 반도체 칩은 램리서치의 기술력으로 생산되고 있다. 램리서치는 우수한 시스템 엔지니어링, 기술 리더십, 강력한 가치 기반 문화를 바탕으로 고객에 대한 확고한 약속을 이행한다. 램리서치는 FORTUNE 500® 기업으로, 캘리포니아주 프리몬트에 본사가 있으며, 전 세계 각지에 사업부를 두고 있다. 자세한 사항은 기업 웹사이트 www.lamresearch.com/ko 에서 확인할 수 있다.

