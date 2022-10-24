기후위기시계
실시간 뉴스
  • 대통령/ 청와대
  • [속보]대통령실, 현무-2 낙탄 사고 관련 “尹, 국방장관 앞서 안보실 보고받아”
  • 2022.10.24 16:02
지난 4일 저녁 우리 군이 발사한 ‘현무-2’ 탄도미사일이 발사 직후 비정상 비행 후 강릉 공군기지 내 떨어지는 사고가 발생했다. [연합]

[속보]대통령실, 현무 낙탄 사고 관련 “尹, 국방장관 앞서 안보실 보고받아”

yuni@heraldcorp.com

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크
          (주)헤럴드 주소:서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드스퀘어 제호:헤럴드경제 인터넷신문등록번호:서울 아03710
          발행인ㆍ편집인:전창협 청소년보호책임자:홍승완 대표전화:02-727-0114 | 독자문의 : 1588-0533

          Copyright Herald Corporation. All Rights Reserved.