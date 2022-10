리사, 솔로곡 ‘머니’ 퍼포먼스 비디오 7억뷰 돌파

리사 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 리사의 안무 영상이 7억뷰를 돌파했다.

21일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 ‘머니(MONEY)’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)는 전날 오후 6시 5분께 유튜브에서 7억뷰를 넘어섰다. 지난 2021년 9월 24일 공개된 지 약 392일 만이다.

블랙핑크는 유튜브에서 7억뷰 이상 영상을 총 11편 보유하게 됐다. 앞서 ‘뚜두뚜두’ (DDU-DU DDU-DU, 19억뷰), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ (16억뷰), ‘붐바야’ (14억뷰), ‘마지막처럼’ (12억뷰), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 뮤직비디오 (11억뷰)와 안무 영상 (12억뷰), 제니 솔로곡 ‘SOLO’ (8억뷰), ‘휘파람’ (8억뷰), ‘아이스크림(Ice Cream)’ (7억뷰), ‘불장난’ (7억뷰)이 같은 조회수를 달성했다.

리사의 첫 솔로 앨범 ‘라리사(LALISA)’의 수록곡 ‘머니’는 미니멀하면서도 세련된 감각이 돋보이는 힙합곡이다. 이 곡은 발매 당시 총 66개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았다. 또한 영국 오피셜 싱글 톱 100과 미국 빌보드 핫100, 팝 에어플레이 차트에 각각 8주, 2주, 3주 연속 차트인하며 ‘K팝 여성 솔로 최초’ 타이틀을 가지게 됐다.

