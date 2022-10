Ramco Systems, Everest Group 보고서에서 '리더(LEADER)'로 선정

-- APAC 지역 Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix(R) Assessment 2022에서 선정

-- Ramco, 아시아태평양 지역에서 강력한 입지와 비접촉 급여 경험에 대한 중점을 인정받아 중요한 입지에 선정

첸나이, 인도, 2022년 10월 20일 /PRNewswire/ -- 세계 선도적인 급여 지급 소프트웨어 제공사 Ramco Systems[ http://www.ramco.com/ ]가 Everest Group[ https://www2.everestgrp.com/ ]의 APAC 지역 Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix(R) Assessment 2022[ https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2022-24-R-5459/Marketing ]에서 '리더(LEADER)'로 선정됐고 발표했다. 보고서는 여기[ https://campaigns.ramco.com/everest-peak-matrix-payroll-apac-2022?utm_source=press_release_prn&utm_campaign=everest_group_peak_matrix_assessment_2022_apac&utm_medium=organic/ ]에서 다운로드받을 수 있다.

Ramco’s differentiation lies in providing a unified payroll platform for more than 60 countries, with 45+ countries in the APAC region