GWM, 파리 모터쇼에서 신에너지 모델 2종 발표

-- 전기차 부문에서 궁극의 목표 지향

(바오딩, 중국 2022년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 17일, GWM의 두 신에너지 브랜드인 WEY 및 ORA가 2022 파리 모터쇼(Paris Motor Show 2022)에서 다양한 차량을 선보이며, 유럽 시장에서 WEY Coffee 01 및 ORA GOOD CAT(유럽 시장 명칭 'FUNKY CAT')을 공식 발표했다.



GWM Launches Two New Energy Models at Paris Motor Show to Reach the Electric Holy Grail