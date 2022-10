옴디아: 틱톡, 넷플릭스 제치고 미국 내 35세 이하에게 가장 인기 있는 앱으로 선정

런던, 2022년 10월 18일 /PRNewswire/ -- 옴디아(Omdia)는 최근 연구에서 틱톡이 넷플릭스를 뛰어넘어 미국에서 두 번째로 인기 있는 서비스가 되었으며, 유튜브는 35세 이하 시청자의 시청 1순위를 유지하고 있다고 밝혔다. 틱톡의 인기도는 연령에 따라 편향된 양상을 보이며, 35세 이상에게는 6번째 인기 서비스로 나타났다. 마리아 루아 아게트(Maria Rua Aguete) 옴디아 이사가 이번 '밉컴(MIPCOM)'에서 최근 소비자 설문 조사 결과를 발표했다.

TikTok shoots up for under 35s