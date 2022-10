와카코의 새로운 미니프레소 NS2 휴대용 에스프레소 머신, 손쉽게 커피 캡슐을 컵에 추출

홍콩, 2022년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 휴대용 에스프레소 메이커 분야의 세계적인 선두 주자인 와카코(Wacaco Company Ltd)가 유명한 미니프레소 NS 캡슐 에스프레소 머신의 2세대 제품을 시장에 내놓는다. 와카코는 커피 전문가와 엔지니어 노하우를 접목한 새로운 디자인으로 현존하는 가장 작고 성능 좋은 캡슐 에스프레소 머신을 구상했다.

모든 유형의 네스프레소®* 오리지널 캡슐 및 호환 캡슐 전용으로 설계된 새로운 미니프레소 NS2는 손쉬운 사용법, 직관적인 인체 공학 디자인, 내구성 좋은 소재, 우아한 미를 결합하여 완벽한 에스프레소를 연달아 내릴 수 있다.

미니프레소 NS2는 더 녹색의 미래를 향한 전진이다. 완전히 수동이며 작동을 위한 전기나 배터리가 필요하지 않다. NS2는 부분적으로 밀 성분 폴리머로 구성되며 완전히 재활용할 수 있는 파드와 호환된다.

이 새로운 여정은 사용자 경험 향상에 초점을 맞췄다. 놀랍도록 작은 크기의 미니프레소 NS2는 높이 130mm의 이전 세대 제품보다 30% 짧다. 사용자가 핸드백이나 백팩에 넣어도 거의 알아채지 못할 정도로 작다. 완전히 통합된 물탱크로 준비 작업이 간소화되며, 포함된 드립 트레이는 엉망이 되지 않도록 해준다. 미니프레소 NS2로 와카코는 에스프레소 추출 기능을 능률적으로 만들어 어디서든 완벽한 커피 한 잔을 내릴 수 있는 즐거움을 선사한다.

더 나은 사용자 편의성을 위해 와카코는 크로스바디 스트랩이 있는 미니프레소 NS2 트래블 케이스를 동시에 출시한다. 부드러운 펠트 원단으로 덮인 내구성 좋은 EVA 소재로 만들어져 미니프레소 NS2가 일상에서 부딪치거나 긁히는 것으로부터 보호하도록 디자인되었다. 또한 8개의 커피 파드를 운반할 수 있는 견고한 캡슐 박스도 포함된다. 실리콘 코스터 및 마이크로섬유 타월 또한 케이스와 함께 포함되어 있어 미니프레소 NS2의 완벽한 짝을 이뤄준다.

미니프레소 NS2는 미화 $59.90, 미니프레소 NS2 케이스는 미화 $32.90에 다음 웹사이트에서 판매한다. https://www.wacaco.com/pages/minipresso-ns2

* 와카코(Wacaco Company Limited)와 관계가 없는 타사 브랜드.

와카코 소개

와카코(Wacaco Company Limited)는 2013년 홍콩에서 휴고 카일리턴(Hugo Cailleton) 및 제시 왕(Jessie Wang)에 의해 설립되었으며 빠르게 전 세계적인 휴대용 커피 메이커의 선도적인 제조사 중 하나가 되었습니다. 이 브랜드는 품질이나 디자인을 희생하지 않으면서 "어디서든 추출"한다는 사고방식으로 커피 제조의 전통적인 경계를 허물자는 주의를 가지고 있습니다.

사진 및 비디오는 여기에서 확인할 수 있습니다: https://wacaco.coffee/NS2content

더 많은 정보 및 미디어에 대한 문의는 media@wacaco.com으로 이메일을 보내주시기를 바랍니다.

