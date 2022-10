어드벤트 인터내셔널 및 윌버-엘리스, 고성장 지역에서 독보적인 위치를 차지하고 총매출 약 30억 유로의 선도적인 글로벌 부가가치 유통 플랫폼 형성을 위해 생명과학 및 특수 화학 솔루션 사업 합병 발표

네덜란드 로테르담 및 샌프란시스코, 2022년 10월 17일 /PRNewswire/ -- 화학 분야에서 확실하게 인정받는 실적을 지닌 가장 큰 규모와 경험이 있는 글로벌 사모펀드 투자자 중 하나인 어드벤트 인터내셔널(Advent International)과 세계에서 가장 큰 가족 경영 사업체 중 하나인 윌버-엘리스(Wilbur-Ellis)는 오늘 생명과학 및 특수 화학 솔루션 사업체인 칼딕(Caldic B.V.) 및 코넬(Connell)의 합병이 성사되었음을 발표하여 해당 분야의 글로벌 리더를 탄생시켰다.

유럽, 북미, 라틴아메리카에서 탄탄한 입지를 지닌 생명과학 및 산업용 배합 시장에 대한 특수 성분 및 화학 물질의 글로벌 공급자인 칼딕(Caldic)은 아시아태평양 지역의 주요 기업 중 하나인 코넬과의 합병을 통해 자사의 글로벌 입지를 확장하여 이익을 얻을 것이다.

어드벤트 인터내셔널 및 윌버-엘리스의 소유하에 있는 이 합병 기업은 2022년 3월 칼딕이 GMT와 합병한 데 이어 특수 성분 및 화학 솔루션에 대한 철저한 전문 지식을 제공하고 고성장 지역 두 곳(코넬의 아시아시아태평양, 칼딕-GMT의 라틴아메리카)에서 유통 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 플랫폼을 구축하기 위해 노력하는 강력한 두 주주로부터 이익을 얻게 된다. 칼딕과 코넬이 글로벌 발자취를 확장함으로써 이 합병은 모든 주요 기업 및 고객의 성장 기회를 가속화하고 인력, 기술 연구소, 현장에 대한 추가 투자 유도하게 될 것이다. 칼딕과 코넬은 함께 43개국에 걸쳐 3,800명 이상의 직원들을 보유하게 되며, 이를 통해 75개의 성분 배합 센터 및 응용 연구소 및 심층적인 응용 기술 노하우를 활용하여 35,000명 넘는 고객들에게 솔루션을 제공한다. 이 합병은 30억 유로에 이르는 매출을 창출할 것이다.

어드벤트 인터내셔널의 매니징 파트너인 로널드 에일스(Ronald Ayles)는 다음과 같이 말했다. "칼딕과 코넬이라는 상호 보완성이 높은 기업을 합침으로써 고성장 지역 및 부가가치가 높은 제품을 제공하는 다양한 최종 소비자 시장에 상당한 존재감을 드러내며 진정한 글로벌 기업을 만들 것입니다. 당사는 완전히 통합된 성장 및 혁신 중심 사업을 구축하는 어드벤트 인터내셔널의 장기 비전을 공유하는 헌신적인 파트너로 윌버-엘리스를 선택했습니다. 주요 기업과 고객 모두에게 시너지 사업 개발 기회를 가져오는 흥미진진한 새로운 장에서 윌버-엘리스 및 칼딕과 코넬 양사의 경영진과의 협력을 고대합니다."

윌버-엘리스의 사장이자 최고 경영자인 존 버클리(John Buckley)는 다음과 같이 말했다. "코넬과 칼딕 간의 파트너십에 더할 나위 없이 기쁩니다. 칼딕의 강력한 글로벌 입지와 코넬의 아시아태평양 125년 사업 경험을 통해 파트너십 체결 즉시 글로벌, 비공개 회사인 특수 화학 물질 및 성분 유통 분야의 선도업체가 설립될 것입니다. 합병된 조직은 고객에게 폭넓은 솔루션을 제공할 예정입니다."

최근 몇 년간, 칼딕은 급속한 성장 및 혁신 중심 기업으로 우뚝 섰다. 지속해서 부가가치 기능에 투자하여 매력적이고 고성장 분야인 생명과학의 최종 소비자 시장을 선도하는 기업이 되었다. 칼딕의 경영진은 기업을 인수한 후 그 소유권 하에 통합하고 성장을 가속화한 실적이 있다.

칼딕의 CEO인 알렉산더 베셀스(Alexander Wessels)는 다음과 같이 말했다. "어드벤트 인터내셔널이 위버-엘리스와 제휴하게 되어 기쁩니다. 이 협력을 통해 이 분야에서 광범위한 전문 지식을 갖춘 강력한 민간 주주 기반으로 각각 강력한 가족 유산을 보유한 두 주요 기업인 칼딕과 코넬이 합쳐져 특별한 기회를 창출하게 될 것입니다. 유사한 기업가 문화와 상호 보완적인 지역을 결합하는 것은 아시아태평양과 라틴아메리카라는 두 고성장 지역에서 중요한 입지를 구축하여 글로벌 성장 플랫폼으로 확립하고자 하는 당사의 목표를 강화합니다. 이는 힘을 합치게 되는 기쁜 순간입니다. 당사가 성장을 가속화하고 사업을 주력 산업의 주요 글로벌 업체 중 하나로 확고하게 자리매김하기 때문입니다."

코넬의 제품 포트폴리오에는 식품, 제약, 생명과학 분야, 건강관리뿐만 아니라 코팅, 고무, 윤활제 등 산업 분야에 대한 특수 화학 물질 및 성분을 포함한다. 아시아태평양에서의 확고한 입지를 지닌 코넬의 강점으로 기술 및 마케팅 전문성을 결합한 세계적 수준의 주요 기업 네트워크를 갖게 해주며 현지에서 광범위한 입지를 확보한다. 이러한 강점은 코넬이 고객 맞춤형 배합과 마케팅 지원 및 헌신적인 부가가치 혼합 기능을 통해 고객에게 특화된 요구 사항을 충족할 수 있다. 이는 아시아태평양 지역 전역에서 125년 넘게 현지에서 입지를 축적한 것이다.

아시아태평양 합병 기업의 CEO 역할을 맡을 아지타 오울리아(Azita Owlia)는 다음과 같이 첨언했다. "가치 창출의 관점에서 이 합병은 우리 고객, 공급사, 직원들에게 큰 성공입니다. 그 어느 때보다도 강력해지고 영향력과 역량을 서비스 영역에 제공할 뿐만 아니라 임직원들에게 글로벌 성장 기회도 제공할 것입니다."

이 거래는 관례적인 조건 및 규제 승인을 거쳐 2023년 1분기에 마무리될 예정이다. 계약 조건은 공개되지 않았다.

윌버-엘리스와 코넬은 공동 재정 자문사인 라보뱅크(Rabobank) 및 나트륨 캐피털(Natrium Capital)을 통해 이 거래를 자문받았다.

어드벤트 인터내셔널 소개 1984년에 설립된 어드벤트 인터내셔널(Advent International)은 가장 규모가 크고 경험이 풍부한 글로벌 사모펀드 투자자 중 하나입니다. 이 기업은 41개 국가에 걸쳐 395개 이상의 사모펀드에 투자했으며 2022년 6월 30일 기준으로 미화 960억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 12개국에서 15개 사무소를 두고 있는 어드벤트 인터내셔널은 북미, 유럽, 라틴아메리카, 아시아 전역에 270개의 사모펀드 투자 전문가로 구성된 글로벌 통합 팀을 구축했습니다. 이 기업은 산업 및 화학, 비즈니스 및 금융 서비스, 기술, 의료 및 소매, 소비자 및 레저에 해당하는 5가지 핵심 분야에 중점적으로 투자합니다. 국제 투자에 전념한 지 35년이 지난 지금도, 어드벤트 인터내셔널은 자사 포트폴리오 기업에 지속적인 수입 및 이윤 성장을 제공하기 위해 지속적으로 기업의 경영진과 협력하고 있습니다.

칼딕 외에도 어드벤트 인터내셔널은 최근 몇 년간 화학 산업 분야의 30곳 넘는 기업에 투자해 왔습니다. 여기에는 메타크릴레이트 화학 물질의 글로벌 시장 선두 주자 중 하나인 Röhm, 페인트 및 코팅 산업의 레진 글로벌 리더인 allnex, 옥소알코올 및 옥소 유도체의 선도적인 공급사인 Oxea, 정제화학약품의 선도 제조사인 VIAKEM이 포함됩니다.

어드벤트 인터내셔널의 운영 방식은 포트폴리오 지원 그룹 및 타사 운영 파트너 프로그램의 운영 자원 및 전문 지식을 지원하여 경영진에게 상당한 도움을 제공하는 것입니다.

더 자세한 내용을 원하시면 www.adventinternational.com을 방문하시기 바랍니다.

링크드인: www.linkedin.com/company/advent-international

윌버-엘리스 소개 1921년에 설립된 윌버-엘리스(Wilbur-Ellis)는 농업 제품, 동물 사료와 특수 화학 물질 및 성분의 세계적인 마케터, 유통사 겸 제조사입니다. 윌버-엘리스는 강력한 거래 관계를 구축하고 전략적인 시장 투자를 이행하며 새로운 사업 기회에서 수익을 올림으로써 미화 35억 달러 이상의 매출을 올리며 사업을 지속해서 성장시켜왔습니다. 더 자세한 내용을 원하시면, www.wilburellis.com을 방문하시기 바랍니다.

칼딕 소개 칼딕(Caldic)은 관심을 가지고 매일 수십만 명의 사람들의 삶을 어루만집니다. 세계의 식품, 제약, 건강 관리, 산업 시장에 대한 생명과학 및 특수 화학 분야에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션에 영감을 불어넣습니다. 필요할 때마다 까다로운 사양에 맞춰 신중하게 조달하는 자사의 솔루션은 뛰어난 연구 개발, 고객 서비스, 기술 및 규제 지원을 통해 가치 사슬의 모든 단계에서 정해진 요구 조건을 정확하게 충족하도록 보장합니다.

유럽, 북미, 아시아태평양에 걸쳐 있는 약 2,600명의 임직원은 고객에게 부가가치 솔루션을 제공하기 위해 매일 같이 노력하고 있습니다. 기업의 활동은 이를 염두에 두고 제품, 서비스, 프로세스를 설계하는 지속 가능성 원칙을 아우르고 있습니다. 배합에서 유통까지, 성분에서 포장까지, 공급사에서 고객까지, 당사가 하는 모든 세부 업무에 신경을 쓰고 있습니다. 모든 세부 사항은 당사의 관리 아래에 있기 때문입니다.

더 자세한 내용을 원하시면, www.caldic.com을 방문하시기 바랍니다.

코넬 소개 코넬(Connell)은 125년의 경험을 지닌 아시아태평양 지역 최고의 특수 화학 물질 및 성분 마케터이자 유통업체입니다. 18개국 48개 지사를 걸친 폭넓은 네트워크는 소규모 사업의 민첩성을 갖춘 대형 기업의 자원입니다. 코넬은 생명 및 산업 과학 시장에 뛰어난 통찰력 및 서비스를 제공하는 동시에 세계를 선도하는 광범위한 제조업체, 자체 배합 상품, 폭넓은 기술, 마케팅, 공급망 전문 지식을 홍보합니다. 친밀한 시장 지식과 창의적인 접근 방식으로 코넬은 자사 사업 파트너에게 사업을 성장시킬 무한한 기회를 제공합니다.

Pictured from left to right as they sign a definitive agreement to form a partnership between Connell and Caldic are: John Buckley, President and CEO of Wilbur-Ellis, Ronald Ayles, Managing Partner for Advent International (owner of Caldic), and John Thacher, Executive Chairman of Wilbur-Ellis.