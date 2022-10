Ithra, 제5회 Tanween 축제 개최하며 협력의 창의적인 힘 탐색

다란, 사우디아라비아, 2022년 10월 15일 /PRNewswire/ -- 킹 압둘라지즈 세계문화센터(King Abdulaziz Center for World Culture, Ithra)가 대표적인 연례 창의성 시즌인 제5회 Tanween을 개최하고, '창작을 위한 협력(Collaborate to Create)'이라는 태그라인 하에 창의성과 혁신을 탐색할 크리에이터, 전문가, 학생, 호기심 많은 학습자 등을 초청했다. 흥미진진한 글로벌 라인업은 2022년 10월 27일~11월 12일에 공개될 예정이다.



Ithra’s Tanween festival returns for a 5th year and explores the creative power of collaboration

제5회 Tanween은 연설자 26명, 워크숍 7개, 마스터 클래스 5개, 간담회와 패널 18건, 직접 체험 스테이션 4개를 포함하는 Tanween Hub, 설치물 3개, 몰입 경험 5가지, 졸업 전시회, 야심 넘치는 전문가를 위한 일대일 상담, 올해 Tanween Challenge 프로젝트 중 5건 등으로 구성된다. 주요 연설자에는 Electronic Arts 공동 설립자 Dave Evans, 스탠퍼드대학교 디자인과 교수 Bill Burnett, 사우디 창조 산업의 '대부' Kaswara Al-Khatib, 리복 공동 설립자 Joe Foster, 오디오 우주비행사 Reeps One, 그린 어반니스타 Huda Shaka, 베테랑 건축가 Alan Parkinson 등이 있다. 기타 하이라이트로는 굴지의 사우디 디자인 후원자인 Nourah Al-Faisal 공주, 연쇄 브랜드 협력 디자이너 Rami Afifi, 그라피티의 전설 Carlos Mare, 건축 소재 마법사 Marcus Farr, Goethe Institute가 후원하는 Academy for Theater and Digitality와 화가 Arne Hendriks가 지원하는 네덜란드 대사관을 포함한 파트너들의 기여 등이 있다.

Tanween 2022는 '협력(Collaboration)'이라는 큰 주제 아래 자연과 함께하고, 기술을 사용하며, 사회를 위하는 창의적이고 협력적인 문화 과정에 대한 필요성을 다룬다. Business of Creativity는 혁신적인 브랜드 크로스오버를 통해 창의적인 협력을 진행하는 새로운 방식을 탐색한다. Graphics & Communication은 여러 문화와 청중을 대상으로 확대하고, 이들을 공략하고자 누가 누구와 협력하는지 심층적으로 살핀다. 세 번째 활동은 차세대 공간과 제품을 만드는 건축가와 디자이너를 대상으로 한다.

GCC 최고의 젊은 디자인 인재를 소개하는 Tanween Grad Expo를 진행하면서, 디자인적 사고와 혁신을 도모하는 한편, 실제 세계 문제에 대한 실용적인 해결책을 구축하도록 설계된 Tanween Challenges의 최고 프로젝트를 전시할 예정이다.

Ithra 프로그램 책임자 Noura Alzamil은 "Tanween은 연결을 통해 창의적인 과정을 기리고, 탐색하며, 이에 영감을 불어넣도록 설계됐다"라며 "상호연결성의 중요성을 강조하는 주제인 '협력'을 통해, 올해 다시 Tanween을 개최하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다. 이어 그는 "협력은 새롭고 창의적인 노력을 추구하는 과정에서 반추하고, 관념화하며, 힘을 합할 수 있는 능력이 필요하다"라고 강조했다.

Tanween의 방문자 수는 제1회 이후 지금까지 거의 200,000명에 달한다. Tanween과 Ithra가 진행 중인 프로그램에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.ithra.com을 참조한다.

