SIMCom의 이정표 - 혁신, 성장 및 발전의 20년 역사

(상하이 2022년 10월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 무선통신 기술은 지난 20년 동안 매우 빠르게 진화하면서, 현대 사회를 변화시켰다. 무선통신 모듈 및 솔루션 부문의 세계 선도적인 공급업체인 SIMCom은 2002년부터 업계의 지배적인 선구자로 꾸준히 활약했다. SIMCom은 지난 20년 동안 수직 시장의 수요를 기반으로 하는 지속적인 최적화를 통해 경쟁력 있는 제품으로 변화를 주도했다. ABI Research가 발표한 보고서에 따르면, SIMCom은 2015~2018년에 4년 연속으로 세계 무선통신 모듈 출하량 부문을 주도한 것으로 나타났다. 이후로도 SIMCom은 세계의 주요 무선 모듈 공급업체 중 하나로 입지를 다지고 있다.



SIMCom has developed a diversified product roadmap including 2G,3G,4G,5G,LPWA,GNSS modules, automotive modules and smart modules covering various vertical IoT segments.