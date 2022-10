제1회 IN2MOTIONFEST, 성공리에 폐막

-- 인도네시아의 모디스트 패션 산업 위한 새로운 시대 열어

(자카르타, 인도네시아 2022년 10월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 인도네시아은행(Bank of Indonesia, BI), 인도네시아 협동조합 및 중소기업부 및 Indonesian Fashion Chamber(IFC)가 Indonesia Sharia Economic Festival(ISEF)[https://isef.co.id/ ]의 일환으로 개최한 제1회 International Indonesian Modest Fashion Festival 2022(IN2MOTIONFEST 2022)가 성공리에 마무리됐다고 공식 발표됐다.

IN2MOTIONFEST를 포함한 전체 ISEF 2022 행사에 참여한 사업가만 950명에 달하며, 인도네시아 경제와 창조 활동을 지원할 경제적 거래 규모는 IDR 27조6천억에 달했다. IN2MOTIONFEST 참가자는 국내 및 해외에서 5,000명이 넘었고, 163명의 디자이너가 만든 1,200가지 이상의 룩이 전시됐다.



