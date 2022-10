두바이 화웨이 커넥트 2022 개최

-- 산업 디지털 변혁 촉진하는 혁신적인 인프라

(두바이, 아랍에미리트 2022년 10월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 두바이 화웨이 커넥트(HUAWEI CONNECT Dubai)가 아랍에미리트에서 개최됐다. 3,000명이 넘는 업계 이해관계자가 한자리에 모여 '디지털을 촉발시키는 혁신적인 인프라(Innovative Infrastructure to Unleash Digital)'라는 주제를 중심으로 논의를 펼쳤다. 이집트 고등교육과학연구부(Ministry of Higher Education and Scientific Research), 나이지리아 Galaxy Backbone Limited, 화웨이 및 기타 단체 대표들이 최신 디지털화 관행을 공유하고, 산업 디지털 변혁으로 가는 새로운 여정을 탐색했다.



화웨이 중동 및 아프리카 지역 사장 Steven Yi

화웨이 순환 회장 켄후(Ken Hu)는 기조연설을 통해 ICT 에코시스템이 일반적인 디지털 변혁 장애물을 돌파하는 데 일조하는 3가지 방법을 소개했다.

- 더욱 견고한 연결성과 더욱 강력하고 다양한 컴퓨팅 자원을 포함하는 디지털 인프라를 촉진한다.

- 뛰어넘는 발전을 도모하는 첨단 기술 서비스를 중심으로, 단순한 클라우드 채택을 넘어 클라우드를 진정으로 최대한 활용하도록 조직을 지원한다.

- 파트너 개발을 포함해 지역 디지털 에코시스템을 구축하고, 디지털 인재 풀을 강화하며, 중소기업을 더 많이 지원한다.

화웨이 중동 및 아프리카 지역 사장 Steven Yi는 개막사에서 지속적인 신뢰를 보여준 고객 및 파트너들에 감사를 표하고, 지역 발전에 일조하고자 하는 화웨이의 약속을 다시금 확인했다. 또한, 그는 디지털 생산성 촉발을 위해 화웨이가 고객 및 파트너들과 함께 진행하는 3가지 핵심 프로젝트에 대해서도 설명했다. 이들은 서로 힘을 모아 모두를 위한 견고한 디지털 토대를 구축하고, 디지털 국가의 미래를 지원할 현지 디지털 에코시스템을 강화한다.

디지털 생산성 촉발을 위해 디지털 인프라를 향상시키는 혁신적인 시나리오 기반 기술

화웨이 엔터프라이즈 BG 부사장 Bob Chen은 적절한 시나리오에 맞는 적절한 기술을 찾기 위해 여러 기술 간의 시너지가 얼마나 중요한지에 대해 논의했다. 그는 '디지털 변혁의 속도를 높이는 혁신적인 디지털 인프라(Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation)'이라는 기조연설을 통해 "데이터는 디지털 변혁의 핵심이고, 데이터 수집, 전송, 저장 및 분석은 핵심 단계"라면서 "자사는 포괄적인 데이터 처리를 지원하고자 풀-스택 제품과 제품 포트폴리오를 제공하며, 고객의 디지털 변혁 가속화를 지원한다"라고 설명했다.

데이터 연결성 측면에서, 화웨이는 소형 및 중형 지점에 이상적인 하이퍼 컨버지드 게이트웨이 NetEngine AR5710과 초소규모 유니버설 서비스 종합형 라우터 NetEngine 8000 F8을 공개했다. 이들 신제품은 디지털 생산성을 더욱 촉발시킬 견고한 데이터 토대를 구축하는 데 기여한다.

데이터 전송 측면에서, 화웨이는 다양한 산업에서 5세대 유선망(F5G) 진화를 적용할 방법을 모색했다. 그뿐만 아니라, 화웨이와 두바이의 한 고객은 광섬유 감지 기술을 기반으로 한 디지털 파이프라인 회랑 검사 솔루션을 공동 출시하고, 자동 파이프라인 회랑 검사를 가능하게 했다.

데이터 저장 측면에서, 화웨이와 데이터 관리 소프트웨어 기업 Commvault는 안전하고 신뢰성 높으며 포괄적인 데이터 보호 기능을 기업 고객에 제공하는 데이터 보호 솔루션을 공동 출시했다. 이 솔루션은 신뢰성 높고 효율적인 스토리지 토대를 구축하는 데 일조하며, 기업이 데이터의 가치를 최대한 높일 수 있도록 지원한다.

화웨이의 클라우드 전략 및 산업 발전(Cloud Strategy & Industry Development) 부문 사장 Joy Huang은 "디지털 변혁에 대한 화웨이의 접근법은 더욱 친환경적인 인프라, 지속적인 혁신, 공유하는 경험이라는 3가지 핵심사항을 기반으로 한다"고 밝혔다. 화웨이 클라우드는 고객을 위한 최고의 디지털화 파트너가 되는 것을 목표로 삼고 있다. 현재 화웨이 클라우드는 '모든 것의 서비스화(Everything as a Service, XaaS)'를 통해 디지털을 촉발시키고자 파트너 및 고객과 협력하고 있다.

산업 디지털화를 도모하고자 여러 산업에 배치되는 혁신적인 인프라

올해 화웨이 커넥트에서는 중동과 아프리카에서 참여한 다양한 산업 고객들도 디지털 변혁 측면에서 최고 관행을 화웨이와 공유했다.

이집트 고등교육과학교육부 차관 Dr. Hesham Farouk Ali는 ICT가 더 사람 중심적인 교육을 만들고, 교수법과 학습 방법의 변혁 속도까지 높일 것으로 내다봤다. 화웨이는 교육과 연구 네트워크, 클라우드 및 AI에 관한 전문성을 바탕으로 이집트 고등교육의 디지털화를 위한 핵심적인 지원을 제공하고, 초석을 다지고 있다.

Galaxy Backbone Limited CIO Baffajo Beita에 따르면, Galaxy와 화웨이는 나이지리아에서 통일된 전자 정부 클라우드 네트워크를 구축하도록 지원하고, 공동 혁신을 도모하고 있다고 한다. 또한 양사는 나이지리아 정부의 디지털화 속도를 높이며, 나이지리아의 디지털 경제를 촉진하고 있다고 한다.

Huawei Empower Program: 전 세계 파트너를 위해 번성하는 디지털 에코시스템 구축

화웨이는 올해 화웨이 커넥트에서 Huawei Empower Program을 선보였다. 이 프로그램은 전 세계 파트너를 위해 번성하는 디지털 에코시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 화웨이는 이 프로그램을 통해 OpenLabs을 기반으로 파트너들과 공동 혁신을 도모하고, 새로운 프레임워크, 새로운 계획 및 통합적인 플랫폼을 통해 파트너들에게 힘을 부여하며, Huawei ICT Academy와 Huawei Authorized Learning Partner(HALP) 프로그램을 통해 인재 풀을 구축할 예정이다. 또한, 화웨이는 전 세계 파트너를 지원하기 위해 향후 3년 동안 이 프로그램에 미화 3억 달러를 투자할 예정이라고 발표했다.

출처: Huawei