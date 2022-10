카타르 재단, 2022 FIFA 카타르 월드컵™ 행사 및 활동 라인업 공개

카타르 재단의 'It's Only Football if it's For All' 캠페인, 접근성과 포용성에 초점 맞춰

도하, 카타르, 2022년 10월 12일 /PRNewswire/ -- 2022 FIFA 카타르 월드컵™을 앞두고 카타르와 전 세계의 기대감이 고조됨에 따라, 카타르 재단(Qatar Foundation, QF)이 Education City에서 매일 누구나 즐길 수 있는 행사 및 활동의 라인업을 공개했다.



Education City Stadium, set to provide opportunities for women’s sport at every level following the FIFA World Cup Qatar 2022™

주요 이해관계자가 참석한 행사에서 론칭한 QF의 월드컵 캠페인 'It's Only Football if it's For All'은 중동과 아랍 세계에서 열리는 최초의 FIFA 월드컵™인 카타르 월드컵이 가장 접근성이 뛰어난 대회가 될 것임을 반영하는 동시에, 모든 사람에게 포용적인 기회를 제공하고자 하는 조직의 약속을 담고 있다. 이는 앞으로 수 주 간, 그리고 대회 기간에 QF의 Education City에서 더 넓은 커뮤니티를 위해 펼쳐지는 다양한 축제와 활동을 통해 입증될 전망이다.

QF의 부회장 겸 CEO Sheikha Hind bint Hamad Al Thani는 "2022 FIFA 카타르 월드컵™은 전적으로 사람 중심으로 진행되며, 모두가 참여할 수 있고, 함께 공유하고 잊을 수 없는 경험을 즐기기 위해 사람들을 하나로 모을 것"이라고 말했다.

그녀는 "접근성과 포용성을 핵심으로 삼은 우리 캠페인 'It's Only Football if it's For All'은 모든 사람의 참여를 장려하고, 모두가 혜택을 얻을 기회를 제공하고자 하는 약속을 담고 있다"라며, "또한 가장 접근성이 뛰어난 대회를 주최하겠다는 카타르의 목표에 대한 우리의 지지도 반영된 것"이라고 설명했다. 이어 "우리의 사명은 사람들에게 힘을 실어주는 것을 중심으로 구축된 것"이라면서 "우리는 개입과 참여 및 발견의 경로가 모두에게 열려 있을 때 이러한 일이 이뤄진다고 믿고 있다"고 강조했다.

카타르 월드컵 조직위원회(Supreme Committee for Delivery & Legacy) 사무총장인 Hassan Al Thawadi는 "Education City Stadium이 여러 경기를 주최함에 따라, QF는 성공적인 2022 FIFA 카타르 월드컵™을 치르기 위한 국가의 중요한 파트너"라며 "지난 12년간의 준비 기간에 QF는 사회 프로그램에 대한 연구, 개발, 기술 및 협업을 비롯한 많은 분야에서 중요한 역할을 해왔다"고 말했다. 이어 그는 "월드컵을 위한 QF의 계획은 경기를 통해 사람들을 하나로 모으고, 각계각층의 사람들에게 접근성과 권한 부여라는 유산을 남기고자 하는 우리의 중요한 야망을 뒷받침한다"라고 덧붙였다.

QF의 2022 FIFA 카타르 월드컵™의 활동 라인업에는 12월 11~17일에 Oxygen Park에서 열리는 제2회 D'reesha 공연 예술 축제도 포함된다. 이 행사는 사람들이 창의성과 문화를 기념할 수 있는 플랫폼을 제공한다. D'reesha는 '여행과 모험'이라는 주제로 음악, 연극, 시, 스토리텔링, 교육 및 과학의 렌즈를 통해 아랍의 문화, 언어 및 유산의 풍부함과 활력을 선보일 예정이다.

또한, Education City는 11월 15~20일에 Generation Amazing Festival도 개최한다. 이 행사에서는 모든 참가국의 학교 그룹이 워크숍, 활동 및 축구 토너먼트에 참여할 예정이다. 한편, QF는 현재 Street Child World Cup 2022를 개최하고 있다. 이달 15일까지 진행되는 이 행사는 전 세계의 거리 아동을 한자리에 모아 토너먼트와 예술 축제를 열고, 이들의 권리를 옹호하는 플랫폼도 마련한다.

그뿐만 아니라, Education City Stadium은 2022 FIFA 카타르 월드컵™의 개최지인 만큼, 경기일 및 비경기일에 상관없이 누구나 즐길 수 있는 전체 활동 라인업이 마련될 예정이다.

더 자세한 내용은 웹사이트 www.qf.org.qa/education-city-world-cup에서 확인할 수 있다.

